Zmiany w zarządzie puławskich Zakładów Azotowych. Odwołano wiceprezesa, powołano dwójkę nowych

Zarząd Grupy Azoty "Puławy", decyzją rady nadzorczej, został powiększony z czterech do pięciu osób. Z funkcją wiceprezesa pożegnał się Adam Lesiński, który pełnił ją przez ostatni rok.

Rada powołała za to dwie nowe osoby. Do zarządu weszła Renata Tyszer - dotychczasowa wiceprezes gdańskich "Fosforów" (część puławskiej grupy kapitałowej). Nowa wiceprezes w przeszłości pracowało jako dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego, a wcześniej związana była z podmiotami należącymi do KGHM-u.

Drugą nową wiceprezes w zarządzie Zakładów Azotowych została Justyna Majsnerowicz, która również wywodzi się ze spółek miedziowego giganta. W ostatnich latach była dyrektorem departamentu do spraw zarządzania aktywami KGHM-u. W kwietniu objęła natomiast posadę dyrektora do spraw strategii w Lubelskim Węglu "Bogdanka".

Na nową, trzyletnią kadencję rada nadzorcza powołała także dotychczasowe władze chemicznego kombinatu: prezesa Tomasza Hryniewicza, wiceprezesa Jacka Janiszka, a także członka zarządu reprezentującego załogę - Andrzeja Skwarka. Uchwały w tej sprawie podjęto w środę.