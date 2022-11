Puławy. Radni zmienią plan, by hotel urósł

Właściciel znajdującego się tuż przy wjeździe do Puław, od strony Końskowoli, hotelu Pikul, od lat stara się o jego nadbudowę. Przedsiębiorca, Marek Pikul, chciałby podnieść nieruchomość o trzy kondygnacje, co wiązałoby się ze zmianą wysokości obiektu z obecnych 12 do 20 metrów.

Żeby było to możliwe, musi wykazać odpowiednią ilość miejsc parkingowych na hotelowej działce. Szkopuł w tym, że tych miejsc obecnie nie ma, a niewielki parking obok hotelu formalnie jest pasem drogowym, który należy do miasta.

Pikul chciałby ten skrawek ziemi od samorządu odkupić, co ułatwiłoby mu uzyskanie zgody na nadbudowę hotelu. Miasto w tej formie prawnej sprzedać mu jednak nie może. Żeby wyjść na przeciw oczekiwaniom lokalnego przedsiębiorcy, prezydent miasta wystąpił do rady o zgodę na zmianę miejscowego planu i przekształcenie gruntu z pasa drogowego na usługi.

– Mamy pewien absurd. Stoi budynek, który ma ograniczoną działkę, a potrzebny parking jest tuż obok, ale należy do miasta. Sprzedajmy mu tę działkę. Rozumiem, że jest to trudna decyzja, ale osobiście chciałbym temu człowiekowi pomóc i wiem, że jest to możliwe zgodnie z literą prawa – przekonywał prezydent Puław, Paweł Maj.

Wtórowała mu jego zastępczyni, Beata Kozik: – Powinniśmy dbać o każdego przedsiębiorcę, bo zatrudnianie pracowników, dawanie miejsc pracy to ogromne wyzwanie. Takie osoby powinny być doceniane, bo to one w dużej mierze utrzymują nasz kraj.

Głos zabrał także sam przedsiębiorca.

– Bardzo mi zależy na tym, żeby zrealizować tę inwestycję. Proszę radę miasta o to od 12 lat. Chciałbym móc się rozwijać i płacić podatki – zapewniał radnych Marek Pikul.

Puławscy radni przyjęli przedstawione argumenty, ale mieli wątpliwości, czy decyzja, o którą poprosił ich prezydent jest właściwa. O kolejnych pięciu negatywnych opiniach komisji architektoniczno-urbanistycznej na temat rozbudowy hotelu przypomniała radna Halina Jarząbek (PiS), szefowa komisji gospodarki: – Zajmuje się to sprawą od 2010 roku. Od tamtej pory ani razu komisja nie zaopiniowała jej pozytywnie. Działajmy na rzecz mieszkańców, ale w granicach prawa – apelowała, nazywając prezydencki pomysł „wolną amerykanką”.

– Nie możemy ignorować opinii komisji – uznała także radna Ewa Wójcik (Samorządowcy).

Sama komisja, jak wyjaśnił jeden z jej członków, Paweł Oroń, stoi na stanowisku, że hotelowa działka jest za mała na rozbudowę. Nie chodzi przy tym tylko o miejsca parkingowe, ale także brak wystarczającej ilości powierzchni biologicznie czynnej, a także obawy o „zaburzenie relacji” pomiędzy nadbudowanym hotelem, a jego otoczeniem.

Radny Waldemar Kowalczyk (KS) przypomniał, że na obecnym etapie chodzi jedynie o przystąpienie do planu, a nie jego zatwierdzenie. – Dajmy sobie szansę popracowania nad tym terenem – mówił samorządowiec. Jak dodał, samo miasto nie ma obecnie żadnej, alternatywnej koncepcji dla wskazanego terenu.

Ostatecznie 10 głosami projekt uchwały został przyjęty, co oznacza, że miasto do zmiany planu, zgodnie z życzeniem prezydenta i właściciela hotelu, przystąpi.