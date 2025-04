Były starosta radzyński wraca do podstawówki. Ale w innej roli

Urząd miasta rozpisał w marcu konkurs, bo z końcem czerwca dotychczasowy wieloletni dyrektor Cezary Czarniak i jego troje zastępców odchodzi na emeryturę. – To wyjątkowa sytuacja, dlatego tak ważne było, aby wyłonić osobę, która podejmie się odpowiedzialnego zadania tego nowego etapu rozwoju Szkoły Podstawowej numer 2- mówi burmistrz Jakub Jakubowski. Do konkursu przystąpił Lucjan Kotwica, były starosta radzyński i Agnieszka Fijałek-Maciuk, nauczycielka z tej placówki. - 13-osobowa komisja po 6 godzinach wnikliwego procesu weryfikacji wyłoniła pana Lucjana Kotwicę. To osoba doświadczona, kompetentna i znana w środowisku oświatowym. Jestem pewien, że będzie rozwijać szkołę w sposób harmonijny- zaznacza burmistrz.

64-letni Kotwica w tej kadencji jest członkiem zarządu powiatu radzyńskiego i nauczycielem informatyki w I LO. W ostatnich wyborach startował z komitetu Radzyń Moje Miasto, z którego także wywodzi się burmistrz Jakub Jakubowski. Nowy dyrektor ma zarówno doświadczenie w oświacie, jak i w samorządzie. Od 2010 do 2018 roku był starostą radzyńskim. Walczył też dwukrotnie o fotel burmistrza miasta, w 2014 i w 2018 roku, ale przegrał z Jerzym Rębkiem (PiS). Wcześniej uczył m.in. w radzyńskich szkołach, był też wicedyrektorem I LO.