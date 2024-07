"Jak się masz?" Burmistrz chce rozmowy z mieszkańcami

W czwartek (25 lipca) o godz. 16 na placu Wolności startuje wakacyjna diagnoza miasta. Tak ten proces konsultacji społecznych nazywają urzędnicy.

- Chciałbym spotkać się i porozmawiać o tym, jak żyje się w Radzyniu, jakie są potrzeby, pragnienia, co w naszym mieście jest dobrego, co możemy zmienić i co zrobić wspólnie- tłumaczy burmistrz Jakub Jakubowski. Na miejscu będzie można wypełnić ankiety, które posłużą później urzędowi do przygotowania raportu. - Każda osoba, która znajdzie na to chwilę, otrzyma torbę wykonaną z banerów wyborczych. Kilka ich jeszcze mamy- zapowiada Jakubowski.