Kibice namalowali mural dla swojego klubu. Wandale szybko go zniszczyli

To inicjatywa i praca kibiców klubu Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski. Stworzona z okazji 100-lecia drużyny. Malowidło nawiązuje do barw klubowych. Twórcy nie zapomnieli też o logo zespołu i herbie miasta. Ścianę komórek lokatorskich wcześniej odpowiednio przygotowali, m.in. zagruntowali ją, pracownicy miejskiej spółki ZGL.

„Chcecie, żeby takich prac było więcej? Wrzucajcie do puszek na stadionie, kupujcie nasze gadżety My ze swojej strony obiecujemy, że w tym roku to jeszcze nie koniec” – ogłosili kibice na swoim fanpage’u. Niestety, ale dwa dni później, mural był już zniszczony przez wandali.

Ratusz potępia takie zachowania: „Mural, w całości sfinansowany i wykonany przez kibiców, wymagał godzin mrówczej pracy twórczej, które teraz zostały zmarnowane. Tego rodzaju akty wandalizmu są niedopuszczalne i muszą spotkać się ze stanowczym potępieniem” - czytamy w stanowisku.

Sprawą zajmuje się już policja. – Prowadzimy dochodzenie w kierunku uszkodzenia mienia, które nadzoruje prokuratura - potwierdza podkomisarz Piotr Mucha z radzyńskiej komendy.

Sprawców jeszcze nie ujęto, ale może im grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.