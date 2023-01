Nowa twarz w radzyńskiej radzie

O jej miejsce w radzie walczyło trzech kandydatów: Sławomir Sałata (KWW Jawny Radzyń), Janusz Chmielarz (KWW Janusza Chmielarza) i Sławomir Zdunek (KWW Radzyń Moje Miasto). I to ten ostatni zdobył najwięcej, bo 77 głosów wyborców. Na Sałatę zagłosowały 42 osoby, a na Chmielarza 40. Frekwencja wyniosła 19 proc., bo z 822 uprawnionych do urn poszło 160 osób.

– Moja wygrana to wspólny sukces mieszkańców ulicy Spółdzielczej, stowarzyszenia Radzyń Moje Miasto i mój. Wierzyliśmy w to od początku– przyznaje nowy radny, który z wykształcenia jest prawnikiem. Na co dzień pracuje w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radzyniu Podlaskim. – Chcę, żeby to był początek pozytywnych zmian w naszym mieście. Zamierzam dbać o potrzeby mieszkańców ulicy Spółdzielczej .

Już zapowiada pierwsze pomysły. – Będę wnioskował o ławki, poprawę stanu chodników w okolicy oraz zautomatyzowanie oświetlenia na klatkach schodowych – precyzuje Zdunek.

Stowarzyszenie Radzyń Moje Miasto, które powstało w 2017 roku, ma teraz w radzie 5 swoich reprezentantów.

– Przez ostatnie lata byliśmy blisko mieszkańców i stąd ich zaufanie. Szersza reprezentacja w radzie pozwoli nam sprawniej działać na rzecz rozwoju Radzynia. Mamy dużo pomysłów na poprawę jakości życia osób starszych w naszym mieście, ale też na urozmaicenie oferty dla osób młodych – podkreśla pan Sławomir. Stowarzyszenie prowadziło m.in. zbiórki dla potrzebujących, porządkowało groby, szykowało dom dla uchodźców, zbierało śmieci nad rzeką Białka czy sadziło kwiaty.

W 15–osobowej radzie, najwięcej, bo 9 mandatów ma PiS. Do tej partii należy też burmistrz miasta Jerzy Rębek. Nowy radny na najbliższej sesji złoży ślubowanie.