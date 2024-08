Przez błąd urzędników powiat stracił miliony. Druga próba o dotację

– To najczarniejszy dzień w mojej 5–letniej kadencji – tak na początku stycznia mówił Szczepan Niebrzegowski (PiS), starosta powiatu radzyńskiego, gdy informował radnych o kosztownym błędzie swoich urzędników. Wówczas bowiem przepadło 23 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wszystko miało trafić na przebudowę dwóch tras, z Ustrzeszy przez Lisiowólkę do Ostrówek oraz z Kąkolewnicy przez Polskowolę do Brzozowicy Dużej. Umowa z wojewodą wskazywała sztywne terminy ogłoszenia przetargu, dokładnie urzędnicy mieli na to 30 dni. – Niestety pracownicy o jeden dzień przekroczyli termin ogłoszenia przetargu– przyznał wtedy starosta. Za takie zadania odpowiada wydział inwestycji starostwa oraz Zarząd Dróg Powiatowych. – 14 listopada podpisywaliśmy umowę z wojewodą. A u nas w starostwie była ona parafowana dzień później. Nasi pracownicy uznali za termin wiążący 30 dni od 15 listopada. To był poważny błąd– tłumaczył Niebrzegowski.

Zapewniał jednak na sesji, że powiat będzie walczył o te pieniądze. – Trwa procedura odwoławcza już u nowego wojewody– zaznaczył wówczas starosta. Jednak prawo takiej możliwości nie przewidywało. – Ustawa dotycząca Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg nie przewiduje trybu odwoławczego w przypadku wygaśnięcia umowy – wskazała ówczesna rzeczniczka wojewody. Tymczasem, pracownik, który był odpowiedzialny za ten błąd podał się do dymisji. To inspektor w wydziale inwestycji starostwa.

Samorząd złożył jednak wniosek o dofinansowanie w kolejnym rozdaniu. I teraz udało się pozyskać 9,5 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na remont ponad 6-kilometrowej drogi od przejazdu kolejowego w Lisiowólce do Ostrówek. – Trasa, która przez lata była zmorą kierowców i uznawana za jedną z najgorszych w powiecie, zostanie gruntownie zmodernizowana – zapewnia Niebrzegowski. Całość ma kosztować ponad 15,7 mln zł.