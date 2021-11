Radzyń Podlaski wprowadzi kartę seniora

Ale okazuje się, że wprowadzenie takiej karty to głównie zasługa Miejskiego Klubu Seniora, który znalazł się w gronie 10 laureatów konkursu Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego w Krakowie. Nagrodą jest właśnie bezpłatne wdrożenie Ogólnopolskiej Karty Seniora.

– Organizatorzy konkursu zapewnią produkcję i przekazanie kart. To także całoroczne pozyskiwanie i promocja nowych firm honorujących kartę w Polsce i za granicą – mówi Anna Wasak, rzecznik radzyńskiego magistratu.

Dzięki programowi, przedstawiciele samorządu mogą brać udział w ogólnopolskich spotkaniach, kampaniach promocyjnych i edukacyjnych.

W Radzyniu mieszka ok. 5 tys. starszych osób. – Miejski Klub Seniora we współpracy z Urzędem Miasta w październiku opracował program "Miasto Przyjazne Seniorom" – przypomina Wasak. Karta zacznie obowiązywać w mieście od 25 listopada.

Na sesji w październiku o takiej potrzebie mówiła radna Bożena Lecyk. To sami seniorzy zgłosili się do niej z tym pomysłem. "W ostatnim czasie obserwujemy wzrost kosztów codziennego utrzymania. Drożeją produkty spożywcze, usługi i leki, dlatego korzystanie z takiej formy zniżek chociaż częściowo zrekompensowałoby nasze wydatki" – napisali do radnej starsi mieszkańcy Radzynia.

Z kolei, Bożena Lecyk przekonuje, że radzyńscy przedsiębiorcy chętnie przystąpią do akcji. – Rozmawiałam z nimi i już są tacy, którzy chcą zaoferować zniżki na zakupy dla seniorów – podkreśla radna i deklaruje, że pomoże pozyskiwać kolejnych partnerów do programu.