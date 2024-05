W pałacowej komnacie jak we wnętrzu aparatu

Na zajęcia do pałacu Potockich zaprosił licealistów Radzyński Ośrodki Kultury. - Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego mogła się przekonać, jak działa pierwowzór aparatu fotograficznego, czyli camera obscura- mówi Tomasz Młynarczyk, dyrektor ROK. Na co dzień zajmuje się fotografią. I to on zaprosił licealistów do "wnętrza aparatu".

– Uczniowie naocznie przekonali się, że aparatem fotograficznym może być duży pokój, puszka po kawie czy karton po butach. Licealiści przeprowadzili małe doświadczenie- relacjonuje Młynarczyk. Dostali w swoje ręce proste aparaty otworkowe z papierem światłoczułym. - Każdy zespół miał wykonać zdjęcia przy pomocy zwykłej puszki. Naświetlony papier wywoływaliśmy w warunkach ciemniowych. Po paru minutach mogliśmy ocenić efekty eksperymentu- dodaje dyrektor ROK.