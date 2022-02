Lublin: Rolnicy wyjechali na ulice i oficjalnie rozpoczęli protest [zdjęcia]

Zdaniem Michała Kołodziejczaka, przewodniczącego Agrounii, rolnicy zostali zmuszeni do takich działań, "bo polski rząd nie radzi sobie z obecną sytuacją".

– Nawozy są trzy, a nawet cztery razy droższe niż w ubiegłym roku – podkreślił Kołodziejczak. – Według naszego rządu sytuacja jest opanowana, bo cena się ustabilizowała na poziomie trzy- albo czterokrotnie wyższym niż w ubiegłym roku i nie idzie w górę. Chcemy wiedzieć, jaki jest koszt produkcji nawozów przez spółki Skarbu Państwa, chcemy wiedzieć, ile na nas zarabiają.

Rolnicy mają jednak znacznie więcej pytań do rządu i domagają się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim.

Protestujący zbierają się o godz. 9. – W Lublinie startujemy z al. Witosa, spod OBI i jedziemy al. Witosa, później al. Tysiąclecia i al. Solidarności do ronda pułkownika Kuklińskiego i zawracamy – opisuje przejazd traktorów przez miasto Andrzej Waszczuk, koordynator Agrounii. – Zatrzymujemy się na wysokości dworca PKS, gdzie będą niespodzianki – powiedział tajemniczo. Waszczuk zapowiedział też, że „odcinek od ul. Lubartowskiej do ronda Dmowskiego (z masztem) będzie całkowicie zablokowany od jakiejś 10.30 do godz. 13”.

Na czas demonstracji, policja zamyka dla ruchu ulice, które znajdują się na trasie przejazdu traktorów.

W Lublinie nie tylko kierowcy będą mieli problemy z przemieszczaniem się, ale również pasażerowie komunikacji miejskiej. We wtorek ZTM Lublin opublikował całą listę objazdów – pojazdy będą omijać przystanek na al. Tysiąclecia po stronie pl. Zamkowego.

Z kolei miejscy urzędnicy zamknęli dla ruchu samochodów pl. Zamkowy.

– Kierowców jadących od ul. Wyszyńskiego przed wlotem na ul. Podwale oraz ul. Lubartowską przed wlotem na ul. Kowalską, o zamknięciu placu Zamkowego, będą informowały znaki D-4b (wjazd na drogę bez przejazdu), a na ul. Podwale i ul. Kowalskiej zostaną ustawione znaki D-4a (droga bez przejazdu). Dodatkowo, na ul. Kowalskiej na odcinku od placu Zamkowego do ul. Furmańskiej będzie obowiązywał odwrócony kierunek jazdy. Pojazdy zaparkowane na placu Zamkowym lub na ul. Podwale będą mogły wyjechać przez ul. Kowalską - Furmańską - Cyruliczą do ul. Lubartowskiej. Nastąpi również zamknięcie wjazdu z al. Tysiąclecia na plac Zamkowy i wyjazdu z placu Zamkowego na al. Tysiąclecia – podaje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.