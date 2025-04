Odprawa składała się z dwóch etapów – najpierw dokonano przeglądu aktualnej sytuacji oraz raportów jednostek podległych MRiRW, a następnie odbyło się spotkanie koordynacyjne w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wzięli w nim udział m.in. podsekretarz stanu w MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, dyrektor RCB Zbigniew Muszyński, wojewodowie czterech południowych województw oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, policji i Inspektoratu Transportu Drogowego.

Minister rolnictwa Czesław Siekierski podkreślił konieczność kontynuowania skoordynowanych działań międzyresortowych, mających na celu zabezpieczenie kraju przed wprowadzeniem i rozprzestrzenianiem się wirusa pryszczycy.

Nowe obostrzenia i wzmożone kontrole

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, na lotniskach i w portach wdrażane są wzmożone kontrole transportów produktów pochodzenia zwierzęcego. W związku z powiększającymi się strefami zakażenia w krajach ościennych, MSWiA przygotowuje się do czasowego ograniczenia ruchu towarowego w przypadku pojazdów przewożących żywe zwierzęta, produkty odzwierzęce oraz materiały potencjalnie skażone, takie jak obornik, siano czy słoma.

Tranzyt nadal odbywa się wyłącznie przez dziesięć wyznaczonych punktów kontrolnych, zgodnie z wcześniejszym komunikatem z 6 kwietnia.

Monitoring internetu i przygotowania do ewentualnych działań kryzysowych

W odpowiedzi na potencjalne zagrożenia związane z niekontrolowanym handlem zwierzętami, Wydział Policji do Walki z Cyberprzestępczością, we współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii, rozpoczyna monitoring internetowych giełd i ogłoszeń dotyczących obrotu żywymi zwierzętami. Działania te mają zidentyfikować potencjalne źródła rozprzestrzeniania się choroby.

Równolegle trwają przygotowania do ewentualnej utylizacji zakażonych zwierząt – identyfikowane są odpowiednie miejsca grzebania, a także uzupełniane zasoby sprzętowe, m.in. mobilne poskromy, bramy dezynfekcyjne i środki odkażające.

Pryszczyca - co to za choroba

Pryszczyca (ang. Foot and Mouth Disease, FMD) to wysoce zaraźliwa choroba wirusowa wywoływana przez wirusa rodzaju Aphtovirus, należącego do rodziny Picornaviridae. Zarażeniu ulegają przede wszystkim zwierzęta parzystokopytne: bydło, świnie, owce, kozy, ale również dzikie ssaki takie jak sarny i jelenie.

Objawy obejmują powstawanie pęcherzy i nadżerek na błonach śluzowych jamy ustnej, wargach, języku, w okolicach nozdrzy, a także na racicach i wymieniu. Zainfekowane zwierzęta wykazują gorączkę, apatię, kulawizny oraz spadek apetytu i produkcji mleka. Młode osobniki mogą umrzeć bez wcześniejszych objawów, choć śmiertelność u dorosłych jest zwykle niska.

Choroba przenosi się przez bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami, produkty pochodzenia zwierzęcego, ściółkę, wodę, narzędzia, odzież, pojazdy i inne elementy infrastruktury gospodarstw. Co ważne, zwierzęta zaczynają wydzielać wirusa już kilka dni przed pojawieniem się objawów. Przeżuwacze mogą być nosicielami wirusa nawet przez 3 lata.

U ludzi choroba występuje rzadko i przebiega łagodnie, ale możliwe jest zakażenie poprzez kontakt z chorymi zwierzętami lub spożycie surowych, skażonych produktów. Osoby pracujące przy zwierzętach powinny zachować szczególną ostrożność.

Źródło: PAP