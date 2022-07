260 mln zł dla dawnych PGR-ów w Lubelskiem. Lista gmin i powiatów

W skali całego kraju rozdano ok. 4 mld zł. Samorządy mogły złożyć po dwa projekty: jeden w kwocie do 2 mln zł i drugi o maksymalnej wartości do 5 mln zł dla gmin i 8 mln zł w przypadku powiatów. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. kosztu całej inwestycji, co znacznie ogranicza niezbędny wkład własny.

W naszym regionie największym beneficjentem programu został powiat biłgorajski, który otrzymał 8 mln zł dotacji na przebudowę budynku dawnej szkoły w Osuchach na potrzeby utworzenia oddziału Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.

Blisko 5,5 mln zł trafi do Włodawy. Przygraniczne miasto dostało 3,6 mln zł na budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Włodawce i 1,8 mln zł na budowę oświetlenia zasilanego z odnawialnych źródeł energii wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 812.

Gminie Sawin (powiat chełmski) przyznano w sumie 4,5 mln zł na projekty związane z remontami dróg oraz modernizacją ujęcia wody.

Gmina Kłoczew doczeka się natomiast modernizacji dróg oraz boiska w Starym Zadybiu za łączną kwotę 3,2 mln zł. To tylko kilka z ok. 150 wniosków złożonych przez samorządy z naszego regionu, które otrzymały dofinansowanie.

- Wśród dofinansowanych projektów przeważają inwestycje drogowe oraz te związane z infrastrukturą oświatową czy wodno-kanalizacyjną. To cieszy, bo one przy okazji rozwiązują problemy w wielu obszarach wykluczeń – mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. I dodaje: - Zróżnicowania w kwestii przyznanych kwot wynikają m.in. ze stopnia „upegeerowienia” poszczególnych gmin i powiatów. Były takie, w których PGR-ów w ogóle nie było, ale były takie, w których skala ich występowania była duża.