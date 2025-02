– Województwo lubelskie rolnictwem i przetwórstwem stoi i jest to nasza chluba – mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Marek Wojciechowski.

I właśnie dlatego UMWL przygotowuje konkursy skierowane do mieszkańców lubelskich wsi. Ich celem jest promocja rolnictwa, przede wszystkim tego ekologicznego oraz promowanie postaw przedsiębiorczych i proekologicznych na terenie Lubelszczyzny.

W tym roku zaplanowano 3 konkursy, w których łączna pula nagród przekroczy 80 tys. zł. Udział w nich mogą wziąć rolnicy, lokalni wytwórcy, rzemieślnicy oraz sołtysi z terenów województwa.

Nasz Sołtys

Konkurs powstał w 2023 roku i jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu województwa Lubelskiego (a tych jest 3735).

– To doskonała okazja do wyróżnienia i honorowania wyjątkowych osób. Osób, które oddają się oddają się pracy na rzecz swoich małych ojczyzn – mówi Ewa Szałachwiej, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. – Głównym celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego zaangażowania inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw, a także promowanie działalności sołtysów na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego.

W konkursie pod uwagę będą brane takie aspekty:

Wpływ podjętych działań na integrację społeczności lokalnej,

Działalność społeczna i jej materialne rezultaty,

Współpraca z samorządem gminnym,

Dalsze plany związane z działalnością sołectwa,

Aktywna reprezentacja gminy i swojego regionu.

Do wygrania są nagrody finansowe. Łączna pula nagród wyniesie 32,5 tys. zł. Laureat konkursu otrzyma bon o wartości 5 tys. zł, za drugie miejsce przysługuje nagroda w wysokości 4 tys. zł, a trzeciego to 3 tys. zł. Oprócz tego zostanie wręczonych 10 wyróżnień w wysokości po 2 tys. zł. Laureaci otrzymają także pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Do konkursu Nasz Sołtys zgłoszenia mogą dokonać rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej pięciu osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysi a także organy władzy samorządowej, w terminie do 30 maja 2025 roku.

Do udziału w konkursie zachęcała zeszłoroczna laureatka konkursu.

– Tak naprawdę nasza rola sołtysa nie jest taka prosta jakby się wydawało, bo wiemy, że często sołtys tak naprawdę jest liderem życia kulturalnego i społecznego wsi i tak naprawdę to na co ile mieszkańców pozwolą sołtysowi – zwraca uwagę Magdalena Olszak, sołtyska podlubelskiego Marysia. – Wszystko zależy od tego, jaki jest ten sołtys. Jeżeli ludzie widzą, że rzeczy, które sołtys robi, skierowane są do społeczności, że razem współpracujemy, rozmawiamy, dyskutujemy, wspólne pomysły realizujemy, to ten odzew jest praktycznie 100%. I wtedy w takich miejscowościach żyje się dużo lepiej, weselej i na pewno rozwojowo.

Rolnik z Lubelskiego

Kolejnym konkursem ogłoszonym przez UMWL jest Rolnik z Lubelskiego. Głównym celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej, dobrych praktyk na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, a także wyróżnienie przedsiębiorczych gospodarzy prowadzących swoją działalność zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej, dbających o wszystkich standardów produkcji rolnej, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska, a także do kreowania pozytywnego wizerunku rolnictwa i lubelskiej wsi.

Konkurs podzielony jest na cztery podkategorie, w których wybrani zostaną najlepsi rolnicy. Te kategorie to:

Produkcja zwierzęca

Produkcja roślinna

Ogrodnictwo i sadownictwo

Producent-przetwórca

W tym konkursie również przewidziano nagrody pieniężne. Łącznie to 38 tys. zł, a za zajęcie pierwszego miejsca, rolnik otrzyma 3 tys. zł, drugie miejsce to 2 tys. zł, trzecie miejsce 1,5 tys. zł i trzy wyróżnienia po tysiąc zł w każdej kategorii.

Do konkursu mogą zgłaszać się sami przedsiębiorcy, a także mogą zostać zgłoszeni przez innych, najpóźniej do 30 maja 2025 roku.

Ekolubelskie

To będzie już szósta edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski.

– Głównym celem konkursu jest kreowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego i Lubelskiej Wsi, a także rozpowszechnianie wiedzy na zakresu rolnictwa ekologicznego – podkreśla Ewa Szałachwiej.

W konkursie udział wziąć mogą osoby, które prowadzą ekologiczne gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego od co najmniej dwóch lat.

Kryteria, które będą brane podczas wyłaniania zwycięzcy:

przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji rolnej

wykorzystanie zasobów w sposób nieniszczący ich zdolności do odnawiania

pełną symbiozę celów produkcyjnych oraz zachowanie wysokiej jakości stanu środowiska przyrodniczego

przestrzeganie zasad i standardów bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy w gospodarstwie

wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii produkcji

działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów i przygotowanie produktu do obrotu

dbałość o estetykę gospodarstwa

osiągnięcia podczas branżowych wystaw, konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym, międzynarodowym

działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów

pomysłowość i aktywność na polu modernizacji i rozwoju gospodarstwa, czyli korzystanie z funduszy

Tutaj także przewidziano nagrody finansowe. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 3 tys. zł, drugiego 2 tys. zł, trzeciego 1,5 tys. zł. Wręczone zostaną także trzy wyróżnienia w wysokości po tysiąc zł. W tym przypadku zgłoszenia również przyjmowane są do 30 maja 2025 roku.

Wszystkie dokumenty należy przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin z dopiskiem wybranego konkursu.