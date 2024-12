Axl, Slash i Duff, czyli Guns N’ Roses przyjedzie do Polski

0 A A

Guns N’ Roses (fot. Livenation.pl)

12 grudnia i 12 lipca – te dni powinni w kalendarzu zaznaczyć ci, którzy chcieliby na żywo usłyszeć Welcome To The Jungle. Albo Sweet Child O’Mine. Do Polski przyjedzie Guns N’ Roses. Będzie też nietypowy gość specjalny.

