David Attenborough: Świat oceanów. Film o najważniejszym miejscu na Ziemi

W niedzielę, 8 czerwca, o godzinie 13 National Geographic zaprasza na podwodną wyprawę pod przewodnictwem Sir Davida Attenborough.

Program ,,David Attenborough: Świat oceanów” zwraca uwagę na konkretne rozwiązania, które mogą pomóc uratować zagrożone ekosystemy. Prace nad produkcją trwały przez ponad dwa lata, od sierpnia 2022 do listopada 2024. Film opiera się na najnowszych badaniach naukowych i powstał we współpracy z czołowymi ekspertami, w tym dr. Enrica Salą, założycielem National Geographic Pristine Seas.

Po ponad 70 latach dokumentowania przyrody i promowania ochrony środowiska, David Attenborough przekazuje jedno ze swoich najważniejszych przesłań: – Po niemal stu latach życia na tej planecie zrozumiałem, że najważniejsze miejsce na Ziemi nie znajduje się nie na lądzie, lecz w morzu.

Sir David Attenborough Zabiera widzów w niezwykłą podróż po najpiękniejszych i najbardziej zróżnicowanych podwodnych ekosystemach: od gęstych lasów wodorostów i barwnych raf koralowych, po odległe podmorskie góry. W filmie ukazano kluczowe znaczenie mórz i oceanów dla stabilizacji klimatu oraz poważne zagrożone wynikające z destrukcyjnych metod połowów i masowego bielenia raf koralowych. Brytyjski biolog podkreśla jak działalność człowieka wpływa na załamania się życia morskiego i jak negatywnie odbija się to również na społecznościach lądowych i globalnym klimacie.

– To może być moment zmiany. Prawie każdy kraj na Ziemi zgodził się na papierze chronić jedną trzecią oceanu. Teraz stoi przed nami wyzwanie, by to zrealizować – mówi Sir David Attenborough i wskazuje na niebezpieczeństwa, które ciążą nad oceanami, ale jednocześnie niesie przesłanie pełne nadziei.