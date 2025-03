Hudson i Rex: Kiedy premiera nowego sezonu?

Przygody wspomnianego duetu na ekranie goszczą już od 2019 roku. Serial opowiada o pracy detektywa Charliego Hudsona (w tej roli John Reardon) i jego niezwykłego policyjnego partnera: owczarka niemieckiego Rexa, który nie tylko pomaga w śledztwach, ale często ratuje swojego ludzkiego towarzysza z opresji.

Siódmy sezon Hudson i Rex jest wyjątkowy z innego powodu: to pierwsza odsłona serii bez Diesla vom Burgimwalda; owczarka niemieckiego, który wcielał się w rolę Rexa od samego początku produkcji. Pies przegrał z chorobą w sierpniu 2024 roku (3. odcinek jest jego ostatnim).

Jego trenerka i opiekunka (oraz producentka serialu) Sherri Davis po raz pierwszy zobaczyła go w 2017 roku u renomowanego hodowcy owczarków niemieckich. Diesel nie miał łatwego startu: został zwrócony przez pierwszego właściciela jako „trudny przypadek”. – Zapytałam hodowcę: „Co to za pies ukrywa się tam na końcu korytarza?”. A on odpowiedział: „Och, to Dodo. Został nam zwrócony, to pies z problemami” – wspominała Davis w rozmowie z magazynem People. – Ale było w nim coś wyjątkowego. Wzięłam go do domu tego samego dnia.

Wkrótce pies pod opieką Davis, która od 30 lat zajmuje się szkoleniem i rehabilitacją zwierząt, stał się gwiazdą telewizji. Teraz w Rexa wcielają się dwa młodsze psy: Dillon i Dante.

Polska premiera serialu Hudson i Rex: od 7 kwietnia, od poniedziałku do piątku o godzinie 19 na antenie Stopklatki.