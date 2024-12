Last Christmas ma 40 lat. Piosenka doczekała się nowego wydania w 5 wersjach

Do wyboru jest pięć wersji EP-ki Last Christmas: na białym winylu, czarnym winylu, zoetrope picture disc, standard picture disc oraz singiel CD.

Wszystkie z nich zawierają standardową wersję singla Last Christmas, oraz Pudding Mix, live z Wembley Arena z 2006 roku, oraz wersję instrumentalną.

Last Christmas to piosenka brytyjskiego duetu Wham!, którą napisał George Michael. Została wydana w grudniu 1984 na podwójnym singlu z utworem Everything She Wants, a dwa lata później trafiła na album Music from the Edge of Heaven.

W 1984 roku utwór pokrył się sześciokrotną platyną i był numerem jeden w 16 krajach. Do dziś pozostaje czwartym najlepiej sprzedającym się singlem w Wielkiej Brytanii. Przez ostatnie czterdzieści lat zdobywał pierwsze miejsca list przebojów setki razy, jak również ma ponad 5 miliardów streamów

Teledysk do piosenki został nakręcony w Saas-Fee w Szwajcarii. 13 grudnia 2019 roku w serwisie YouTube opublikowana została odświeżona wersja teledysku w rozdzielczości 4K: