Max: nowy serwis już w czerwcu. Ile będzie kosztował?

Było HBO, HBO GO, HBO Max, czas na Max. Nowy serwis streamingowy w Polsce ruszy w czerwcu i zaoferuje treści takich marek jak HBO, DC czy Warner Bros.

A na start będzie premiera drugiego sezonu Rodu Smoka.

Do wyboru będą trzy pakiety:

Pakiet podstawowy

Najtańszy i z „ograniczoną liczbą reklam. Taka usługa znana jest już polskim użytkownikom Playera” – czytamy w informacji prasowej. Do tego oglądanie na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie i jakość Full HD.

Pakiet Standard

Oglądanie na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Możliwość pobrania do 30 tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiet Premium

Oglądnie na czterech obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach.

Możliwość pobrania do 100 dostępnych tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Jest też pakiet dodatkowy „Kanały TV i Sport”: to dostęp na żywo do m.in. stacji informacyjnych – TVN24 i CNN, rozryw-kowych – TVN, TVN7, dla dzieci – Cartoon Network i Cartoonito, sportowych – Eurosport 1 i Eurosport 2 oraz relacji z najważ-niejszych wydarzeń sportowych, w tym tenisowych Wielkich Szlemów, Pucharu Świata w skokach narciarskich, Speedway Grand Prix, kolarskich wielkich tourów, wyścigu 24h Le Mans.

Ten pakiet ma być dostępny jako dodatek do każdego bazowego pakietu.

Ile to wszystko będzie kosztować?

Nie wiadomo. Na części europejskich rynków Mx wystartuje 21 maja i tam ceny będą znane odpowiednio wcześniej, co da jakiś ogląd sytuacji.

„W Max stworzymy przestrzeń, w której każdy znajdzie coś wyjątkowego dla siebie. Głęboko wierzę w to, że Max będzie in-spirować i angażować użytkowników w Polsce, tak, jak z sukcesem robi to w USA i Ameryce Łacińskiej. Jesteśmy na progu czegoś wielkiego – unikatowego połączenia naszych najważniejszych marek, czyli HBO, Warner Bros. oraz uniwersum DC, z najpo-pularniejszymi wśród widzów produkcjami lokalnymi. Max to wyjątkowa oferta dostępna zarówno w formie “na żądanie”, jak i kanałów linearnych. Max będzie niezrównany pod względem contentowym i bardzo konkurencyjny cenowo” – podkreśla Maciej Gozdowski, Group Vice President-Streaming w TVN Warner Bros. Discovery.

Co będzie można obejrzeć?

Wspomniany drugi sezon Rodu Smoka. W informacji mowa też o wielu już dostępnych pozycjach (Barbie, Wonka, Detektyw: Kraina nocy, Reżim). W przyszłości na platformie pojawią się także seriale Max Original takie jak drugi sezon Odwilży Xaverego Żuławskiego czy Pingwin oraz film “Diuna: Część Druga”.

W tym roku zadebiutują też polskie dokumenty Max Original: Król Zanzibaru, Łowcy skór czy Hope Martyny Wojciechowskiej. Max w Polsce pracuje także nad dwoma nowymi produkcjami serialowymi, do których zdjęcia rozpoczną się już wkrótce.

Na platformie Max będzie można zobaczyć „każdy moment najważniejszego wydarzenia sportowego tego roku, czyli Letnich Igrzysk Olimpijskich Paris 2024”. Będzie to – jak czytamy – pierwsze tak spektakularne wydarzenie sportowe, do transmisji którego dostęp będą mieli wszyscy subskrybenci platformy Max.