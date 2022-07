Program TV 15-17 lipca 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 15 lipca:



Niepamięć, reż. Joseph Kosinski, TVN, godz. 20



Rok 2077, z powodu napromieniowania Ziemi ludzie przenieśli się na księżyc Saturna, Tytana. Jack Harper wpada na trop zagadki, która całkowicie zmienia jego światopogląd i przyszłość ludzkości. W filmie Josepha Kosinskiego główną rolę zagrał Tom Cruise. Panowie powrócili do współpracy przy okazji nowej odsłony Top Gun, która właśnie bije rekordy popularności w światowych kinach.



Sully, reż. Clint Eastwood, TVN Siedem, godz. 22.20



Film Clinta Eastwooda odtwarzający wydarzenia z 15 stycznia 2009, kiedy to kapitan Chesley "Sully" Sullenberger wylądował uszkodzonym samolotem na rzece Hudson, ratując życie wielu osób. W rolę tytułową wcielił się Tom Hanks, a u jego boku wystąpili m.in. Laura Linney i Aaron Eckhart.



W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości, reż. Peter R. Hunt, TVP 1, godz. 22.20



Kolejna odsłona przygód Agenta 007. Tym razem rolę przejął George Lazenby i jest to jedyna produkcja o Jamesie Bondzie z jego udziałem. Film wyróżnia także fakt, że jedyny raz w historii Bond się w nim żeni. Jego wybranką zostaje Tracy Di Vicenzo grana przez zmarłą niedawno Dianę Rigg.



Sobota, 16 lipca:



Grawitacja, reż. Alfonso Cuarón, TVN Siedem, godz. 20



Nakręcona w 2013 roku "Grawitacja" to widowiskowy thriller przedstawiający losy dwójki astronautów, którzy próbują przetrwać w przestrzeni kosmicznej po tym, jak ich prom zostaje uszkodzony. Prosta fabuła podporządkowana jest kolejnym następującym po sobie katastrofom. "Grawitacja" to przede wszystkim popis aktorskich umiejętności Sandry Bullock oraz przykład genialnego wykorzystania efektów specjalnych. Film został nagrodzony siedmioma Oscarami.



Niemożliwe, reż. J.A. Bayona, TVP 1, godz. 21.30



Historia rodziny – Marii, Henry'ego i ich trzech synów – która przeżyła tsunami w Tajlandii w 2004 roku. Dramatyczne widowisko katastroficzne z udziałem Naomi Watts, Ewana McGregora i Toma Hollanda.



Obcy kontra Predator 2, reż. Greg Strause / Colin Strause, Polsat, godz. 22.40



Druga część filmowego starcia dwóch najsłynniejszych kosmitów w historii kina. Po kosmicznej katastrofie statku obcych niewielkie miasteczko w stanie Kolorado staje w obliczu zagrożenia - bestii będącej skrzyżowaniem gatunków. Na Ziemię przybywa Predator. Niezbyt przychylnie przyjęty przez krytykę, ale cieszący się popularnością wśród fanów film jest adaptacją gry komputerowej.



Niedziela, 17 lipca:



Artur i Minimki, reż. Luc Besson, TVP 2, godz. 12



Twórca "Nikity" i "Leona Zawodowa", tym razem w wersji dla dzieci. To historia dziesięcioletniego Artura, który chcąc odnaleźć zaginionego dziadka, czyta pozostawioną przez niego księgę. Artur zauważa, że zostawił on wskazówki, jak odnaleźć ukryty skarb. Bohater musi wyruszyć do tajemniczej krainy Minimków.



Okręt, reż. Wolfgang Peteresen, TV4, godz. 14.30



Kultowy dramat wojenny ukazujący loisy załogi jednego z U-Bootów, niemieckich okrętów podwodnych okresu II wojny światowej, w obliczu niebezpiecznej misji. Przy budżecie ok. 15 milionów dolarów, film zarobił ponad 80 mln dolarów w kinach na całym świecie.



Żywioł. Deepwater Horizon, reż. Peter Berg, TVN Siedem, godz. 20



Załoga największej i najnowocześniejszej platformy wiertniczej na świecie musi stawić czoła niewyobrażalnej potędze morskiego żywiołu podczas katastrofy o niespotykanej dotąd skali. Katastroficzny, oparty na faktach dramat z Markiem Wahlbergiem i Johnem Malkovichem w rolach głównych.