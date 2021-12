Program TV 17-19 grudnia 2021. Jakie filmy warto zobaczyć?

Piątek, 19 grudnia:



Uprowadzona 2, reż. Olivier Megaton, TVN, godz. 21.05



Po uratowaniu córki w pierwszej części agent Bryan Mills wraz z żoną zostają uprowadzeni podczas wakacji w Stambule. Ich oprawcą jest ojciec chłopaka zamordowanego przez Millsa. Kontynuacja sensacyjnego przeboju z Liamem Neesonem w roli głównej.



Szpieg, reż. Jong-bin Yoon, TVP Kultura, godz. 21.20



Suk-young Park, były oficer wojskowy pracujący dla południowokoreańskiego wywiadu, zostaje wysłany na misję szpiegowską do znajdującego się w Korei Północnej obiektu jądrowego. Jedna z głośniejszych koreańskich produkcji ostatnich lat sprawdza się jako trzymające w napięciu kino gatunkowe.



Braveheart - Walczene serce, reż. Mel Gibson, Polsat, godz. 22.05



Kultowe widowisko Mela Gibsona z nim samym w roli głównej. Gwiazdor wciela się w postać żyjącego w XIII-wiecznej Szkocji WIlliama Wallace'a, który po zabójstwie swojej żony, zwołuje rodaków do walki ze znienawidzoną angielską monarchią. Film nagrodzony 5 Oscarami.



Sobota, 18 grudnia:



Łowca i Królowa Lodu, reż. Cedric Nicolas-Troyan, TVN Siedem, godz. 20



Dwie złe siostry przygotowują się do podboju Ziemi, tylko łowca i Sara mogą je powstrzymać. Widowisko fantasy będące kontynuacją losów tytułowego "łowcy", który wcześniej towarzyszył Królewnie Śnieżce. Tym razem na ekranie u boku Chrisa Hemsowrtha pojawiają się m.in. Jessica Chastain i Emily Blunt.



Czwarta władza, reż. Steven Spielberg, TVP Kultura, godz. 20



Jeden z ostatnich filmów Stevena Spielberga, nominowany do Oscara w dwóch kategoriach. Dwoje wydawców dziennika „The Washington Post” Katherine Graham i Ben Bradlee staje na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez najwyższe władze USA. W rolach głównych Tom Hanks i Meryl Streep.



Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta, reż. Jon Lucas, TVN, godz. 20.10



Kontynuacja popularnej komedii z udziałem gwiazdorskiej kobiecej obsady. Mila Kunis, Kristen Bell i Kathryn Hahn powracają w do stworzonych przez siebie kreacji - tym razem w nieco świątecznej atmosferze. Podczas nadchodzącego Bożego Narodzenia mają je odwiedzić matki, co tradycyjnie spowoduje wiele nieplanowanych wydarzeń.



Niedziela, 19 grudnia:



Zjawa, reż. Alejandro González Iñárritu, TVN, godz. 20



Nagrodzony 3 Oscarami doskonały dramat przygodowy meksykańskiego twórcy Alejandro Gonzáleza Iñárritu. Leonardo DiCaprio wciela się tu w postać mężczyzny, który szuka zemsty na ludziach, którzy zostawili go poważnie rannego po ataku niedźwiedzia. Film zachwyca wymagającą kreacją DiCaprio i olśniewającą stroną audio-wizualną.



Do zobaczenia w zaświatach, reż. Albert Dupontel, TVP Kultura, godz. 20



Gdy, krótko po zakończeniu I wojny światowej, porucznik Pradelle zechce zbić fortunę na ciałach poległych, dwóch weteranów postara się mu przeszkodzić. Francuski dramat zrealizowany w nieco baśniowej konwencji. Na uwagę szczególnie zasługują charakteryzacja, kostiumy i scenografia.



Zenek, reż. Jan Hryniak, TVP 1, godz. 20.20



Telewizja Polska zaprosi widzów na pokaz swojego ostatniego przeboju. "Zenek" opowiada biograficzną historię gwiazdy muzyki disco-polo - Zenona Martyniuka. W tytułową postać wcielili się Krzysztof Czeczot i Jakub Zając.