Program TV 22-24 października 2021. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 22 października:



Jurassic World, reż. Colin Trevorrow, TVN, godz. 20



Nowa odsłona kultowej serii Stevena Spielberga. Park Jurajski przez lata rozwinął się we wspaniały ośrodek dla turystów z całego świata. Tymczasem w laboratoriach trwają prace nad kolejnymi mutacjami genetycznymi, w wyniku których naukowcy powołują do życia dinozaura o cechach kilku gatunków. Monstrum wymyka się spod kontroli. Widowisko z Chrisem Prattem i Bryce Dallas Howard w rolach głównych.



Bridget Jones 3, reż. Sharon Maguire, TVN Siedem, godz. 21



Zrealizowana po latach trzecia część przygód Bridget Jones, bohaterki bestsellerowych powieści Helen Fielding. Bohaterka zachodzi wreszcie w upragnioną ciążę. Problem tylko w tym, że nie wie, kto jest ojcem jej dziecka. W obsadzie powracają Renee Zellweger i Colin Firth.



Elizjum, reż. Neill Blomkamp, Polsat, godz. 22.10



Film specjalisty od kina sci-fi, Neill Blompkampa, który zadebiutował głośnym "Dystryktem 9". W "Elizjum" opowiada o świecie przyszłości, w którym garstka wybrańców żyje na luksusowej stacji orbitalnej, a reszta ludzi w przeludnionych miastach zdewastowanej Ziemi. Max, mieszkaniec planety, próbuje walczyć z niesprawiedliwym podziałem. Widowisko z Mattem Damonem w roli głównej.



Sobota, 23 października:



Mumia, reż. Stephen Sommers, TVN Siedem, godz. 20



Poszukiwacze skarbów uwalniają mumię kapłana Ozyrysa, który trzy tysiące lat wcześniej sprzeniewierzył się faraonowi. Brawurowe kino przygodowe dla miłośników produkcji w stylu "Indiany Jonesa". W rolach głównych Brendan Fraser i Rachel Weisz.



Siedmiu wspaniałych, reż. Antoine Fuqua, TVP 1, godz. 21.30



Nowa wersja westernowego klasyka, która może pochwalić się wyborną obsadą. Na ekranie zobaczymy m.in. Denzela Washingtona, Chrisa Pratta, Ethana Hawke’a i Vincenta D’Onofrio. Siedmiu rewolwerowców łączy się, by pomóc w ochronie wioski przed uzbrojoną bandą złoczyńców.



Narodziny gwiazdy, reż. Bradley Cooper, TVN, godz. 21.45



Nagrodzony Oscarem przebój Bradleya Coopera z nim samym oraz Lady Gagą w rolach głównych. To historia romansu między dogasającą gwiazdą muzyki country a nieznaną piosenkarką, który zupełnie odmienia ich życia. Widowisko stało się wielkim kasowym przebojem.



Niedziela, 24 października:



Vabank, reż. Juliusz Machulski, Polsat, godz. 13.25



Klasyka polskiego kina. Warszawa lat 30. Kasiarz Kwinto wychodzi z więzienia i obmyśla zemstę na Kramerze, właścicielu banku, przez którego został aresztowany. W roli głównej niezapomniany Jan Machulski, ojciec reżysera.



Szczęki, reż. Steven Spielberg, TV4, godz. 14.30



W okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować. Legendarny dreszczowiec Stevena Spielberga z Royem Scheiderem, Robertem Shawem i Richardem Dreyfussem w rolach głównych.



John Wick 3, reż. Chad Stahelski, TV Puls, godz. 20



Trzecia część kultowej już serii o przygodach zabójcy Johna Wicka. Bohater próbuje opuścić Nowy Jork po tym, jak zostaje wydalony z organizacji zabójców za morderstwo członka Najwyższej Rady. Gratka dla wielbicieli kina akcji - widowisko zrealizowane ze znakomitą choreografią pojedynków oraz doskonałymi zdjęciami i muzyką.