"Pokemon Detektyw Pikachu". Program TV: Filmowy weekend 2-4 grudnia 2022. Co warto zobaczyć?

Piątek, 2 grudnia:



Komornik, reż. Jesse V. Johnson, TV Puls, godz. 20



Propozycja dla miłośników filmów akcji. Scott Adkins, gwiazdor kina kopanego, znany m.in. z serii "Champion", wciela się tutaj w rolę mistrza sztuk walki, który pracuje dla mafii, ściągając pieniądze od dłużników. To zajęcie wydaje się proste, do czasu, gdy jeden z klientów wciąga go w sytuację, która okazuje się mieć drugie dno.



Jeszcze dłuższe zaręczyny, reż. Nicholas Stoller, TVN Siedem, godz. 21



Tom i Violet planują ślub, jednak przekładają go z roku na rok, poświęcając się karierze. To komedia romantyczna z Jasonem Segelem i Emily Blunt w rolach głównych, ale na ekranie zobaczymy takze inne hollywoodzkie gwiazdy, m.in. Rhysa Ifansa, Chrisa Pratta i Jacki Weaver.



Cena strachu, reż. Henri-Georges Clouzot, TVP Kultura, godz. 21.20



Francuski klasyk z 1953 roku doceniony w Cannes. To historia grupy śmiałków, którzy wyruszają w podróż po bezdrożach Ameryki Południowej ze śmiertelnie niebezpiecznym ładunkiem nitrogliceryny. Film zdobył szerokie uznanie i doczekał się amerykańskiej wersji.



Sobota, 3 grudnia:



Tully, reż. Jason Reitman, TVP Kultura, godz. 20



Matka trójki dzieci, za namową brata, decyduje się zatrudnić nianię. Opiekunka całkowicie odmienia życie rodziny. Film zachwyca przede wszystkim błyskotliwym scenariuszem oraz ciekawą kreacją Charlize Theron.



Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski, reż. Kelly Asbury, Polsat, godz. 20.05



Kolejna odsłona animowanych przygód Smerfów. Tym razem Smerfetka wraz z kilkoma przyjaciółmi wyrusza na wyprawę aby dowiedzieć się, czemu jest jedyną dziewczyną w wiosce. Każdy ich krok śledzi jednak zły Gargamel.



Anna, reż. Luc Besson, TV Puls, godz. 21.45



Kolejny, obok "Nikity" czy "Colombiany" film Luca Bessona o kobiecej zabójczyni. Tytułowa Anna to topowa modelka w największych paryskich domach mody. Nikt jednak nie wie, że naprawdę jest uwikłana w walkę dwóch największych światowych potęg wywiadowczych. Dla swoich mocodawców warta jest tyle, ile skrywane przez nią sekrety. W roli głównej Sasha Luss.



Niedziela, 4 grudnia:



Hobbit: Pustkowie Smauga, reż. Peter Jackson, TV4, godz. 11.50



Druga odsłona trylogii "Hobbit" na podstawie kultowej powieści J.R.R. Tolkiena. Bilbo wraz z kompanią krasnoludów i czarodziejem Gandalfem zmierza do legowiska smoka Smauga. Mały bohater będzie musiał zmierzyć się z olbrzymią bestią, której głosu użyczył Benedict Cumberbatch. "Pustkowie Smauga" to efektowna rozrywka, pełna niespotykanych przygód oraz niesamowitych stworzeń.



Pokemon Detektyw Pikachu, reż. Rob Letterman, TVN, godz. 15.40



Adaptacja popularnej gry wideo okazała się również zaskakująco przyjemnym familijnym kinem. Duża zasługa w tym Ryana Reynoldsa, który podłożył głos słynnemu pokemonowi Pikachu. Jednocześnie jest to pierwsza hollywoodzka próba aktorskiego spojrzenia na kultową grę.



Riddick, reż. David Twohy, TV Puls, godz. 20



Coś dla wielbicieli kina akcji z domieszką sci-fi. Trzecia część serii o losach niebezpiecznego więźnia Riddicka. Tym razem zdradzony i pozostawiony na odległej, spalonej słońcem i niebezpiecznej planecie, walczy z drapieżnymi bestiami o przetrwanie. Gwiazdą serii jest znany z "Szybkich i Wściekłych" Vin Diesel.