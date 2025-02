The Agency. Fassbender, Gere i szpiegowska premiera serialu (wideo)

Agencja (The Agency) to polityczny thriller inspirowany francuskim serialem The Bureau (Le Bureau des Légendes).

To historia Martiana (w tej roli Michael Fassbender), tajnego agenta CIA, który otrzymuje rozkaz porzucenia dotychczasowego życia pod przykrywką i powrotu na posterunek w Londynie. Kiedy na horyzoncie znowu pojawia się dawna miłość, jego kariera, prawdziwa tożsamość i misja są coraz bardziej zagrożone przez międzynarodową intrygę i szpiegostwo.

Serial może się pochwalić doborową obsadą. Fassbenderowi partnerują między innymi: Richard Gere, Jeffrey Wright i Jodie Turner-Smith. Gościnnie na ekranie pojawiają się Hugh Bonneville i Dominic West.

Scenarzystami serialu i producentami wykonawczymi są Jez i John-Henry Butterworth. Producentem wykonawczym oraz reżyserem dwóch pierwszych odcinków jest Joe Wright.

Serial Agencja jest już (od 10 lutego) dostępny w serwisie SkyShowtime.