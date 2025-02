Wczoraj dyżurny ryckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że drogą krajową K48 porusza się Peugeot, który nieomal wjechał w bariery energochłonne. Na miejsce skierowano policjantów ruchu drogowego. Jak się okazało, kierowca Peugeota zjechał na jedną z posesji na terenie gminy Ryki. Funkcjonariusze na podstawie informacji uzyskanych od zgłaszającego i własnych działań ustalili kierującego samochodem.

Podczas legitymowania od 33-letniego mieszkańca powiatu ryckiego policjanci wyczuli silną woń alkoholu z jego ust. Badanie alkomatem wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie. Jednak to nie był koniec jego kłopotów. Gdy funkcjonariusze sprawdzili osobę w systemach okazało się, że 33-latek ma wydaną decyzję o cofnięciu uprawnień oraz jest poszukiwany przez Sąd do odbycia kary pozbawienia wolności na blisko rok. W tej sytuacji policjanci z ryckiej drogówki zatrzymali 33-latka w policyjnym areszcie. Podejrzany usłyszał już zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania. Po wykonanych czynnościach mężczyzna zostanie doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie orzeczoną przez sąd karę blisko roku pozbawienia wolności.