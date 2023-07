Klub ma 40 lat. Seniorzy więcej. Jubileuszowa impreza w pałacu

"Jesienna Róża" istnieje od 1983 roku. Klub powstał z inicjatywy Leokadii Hawrylak oraz innych, aktywnych kobiet, które zaproponowały utworzenie w Miejskim Domu Kultury sekcji amatorskiego ruchu seniorów. Zielone światło dla tej oddolnej inicjatywy zapaliła ówczesna dyrektor ośrodka, Jadwiga Ochal.

Na początku działalności seniorki spotykały się, by wspólnie robić na drutach, szyć i haftować. Powstające w ten sposób obrusy, serwety, czy odzież były następnie sprzedawana na kiermaszach, co pozwalało na finansowanie klubowych wyjazdów i spotkań. Włączenie do wspólnych zajęć śpiewu było pomysłem Danuty Piechoty, a pierwszym opiekunem chóru został Eugeniusz Moryc.

Dzisiaj do klubu należy 15 osób, które tworzą chór z bogatym repertuarem piosenek na każdą okazję,. Głównie ludowych i biesiadnych.

- Myślę, że w naszych zeszytach jest co najmniej kilkadziesiąt utworów, które możemy wykonać na scenie. Koncertujemy nie tylko w Dęblinie, ale także w innych miejscowościach. Bierzemy udział w różnych uroczystościach, galach, jubileuszach, konkursach. Spotykamy się raz, dwa razy w tygodniu. Organizujemy też wycieczki, jesteśmy aktywne - opowiada nam Jadwiga Sałbut, przewodnicząca "Jesiennej Róży". - Na pewno nie siedzimy czekając na śmierć- zaznacza.

Z okazji 40-lecia w ostatni piątek seniorzy z Dęblina w otoczeniu swoich rówieśników z zaprzyjaźnionych klubów takich jak Relaks z Ryk i Kozienic, Zorza ze Stężycy, czy Bliżej Siebie z Dęblina, bawili się w Pałacu Jabłonowskich. Był jubileuszowy tort, życzenia od samorządowców, kwiaty, a także nagrody finansowe. Czek na 1000 zł w imieniu powiatu ryckiego wręczyła jubilatom wicestarosta rycka, z kolei burmistrz Dęblina, Beata Siedlecka dla "Jesiennej Róży" miała nagrodę finansową ufundowaną z prywatnych funduszy. Klubowicze otrzymali także pamiątkowe notesy, tabliczki oraz symboliczne jesienne róże.

Spotkanie, w którym uczestniczyło blisko 80 osób, zakończył wspólny obiad i zabawa taneczna. Zgromadzeni mieli okazję posłuchać kilku utworów w wykonaniu jubilatek oraz solo na skrzypcach w wykonaniu instruktora prowadzącego zespół, Ewy Rząsy.