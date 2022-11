Będą spłacać długi i ocieplać szkoły. Plany Dęblina na 2023 rok

Według projektu budżetu miasta, spodziewane dochody będą nieznacznie wyższe od tegorocznych, a wydatki pozostaną na podobnym poziomie. Deficyt na koniec 2023 roku ma wynieść 6,4 mln zł. Zostanie pokryty z wolnych środków z poprzednich lat. W utrzymaniu miasta najwyższym kosztem pozostaje oświata i wychowanie, na które trafić ma ponad 36 mln zł, z czego blisko 13 mln na szkoły podstawowe, a 6 mln na przedszkola.

Administracja publiczna pochłonie 7,3 mln zł. Większość tej sumy to koszt utrzymania Urzędu Miejskiego (6,8 mln zł) oraz rady miasta (310 tys. zł). Na gospodarkę komunalną dębliński samorząd zamierza przeznaczyć 6,2 mln zł, z czego np. na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni trafi po ok. 160 tys. zł. Znacznie więcej, bo ponad milion to koszt oświetlenia ulic i placów. W nowym budżecie zaplanowano także 3,7 mln zł na pomoc społeczną, 1,6 mln zł na kulturę, 350 tys. zł na transport publiczny, 220 tys. zł na utrzymanie cmentarzy, a 167 tys. zł na sport.

Przyszłoroczne inwestycje mają zamknąć się w kwocie 11,7 mln zł. Najdroższym zadaniem będzie remont z ociepleniem czterech budynków oświatowych - SOSW, Miejskiego Przedszkola nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 oraz SP nr 4, na co przeznaczono 5,5 mln zł. Z kolei na remont ulic Śląskiej, Starej i Niecałej trafi 4,6 mln zł. Pozostałe wydatki nie przekroczą 100 tys. zł. Dokładnie tyle zabezpieczone zostanie na remont biblioteki oraz boisk sportowych.

Co ważne, na koniec obecnego roku zadłużenie miasta sięgnie 49,2 mln zł. W związku z tym, że należy je spłacać, wiąże się to z niemałymi kosztami. W przyszłym roku na obsługę długu przeznaczonych ma zostać ponad 4 mln zł, czyli więcej na pomoc społeczną. Decyzje co do ostatecznego kształtu budżetu miasta na 2023 roku podejmą radni.