Jedni kadeci dostają 1200 zł, inni 4560 zł. Żołnierze czują się skrzywdzeni, minister nie reaguje

Rząd zapowiedział budowę silnej armii złożonej nawet z 300 tysięcy żołnierzy. Do wstępowania w jej szeregi zachęcają liczne wojskowe festyny, ale nie tylko. Na mocy nowej ustawy o obronie ojczyzny, znacznie podniesiono uposażenia kadetów, czyli kandydatów na zawodowych żołnierzy.

Miesięczna stawka uczestników prowadzonych dla nich kursów przygotowawczych w szkołach podoficerskich wzrosła w ten sposób z 1200 do 4560 zł netto.

Problem w tym, że ustawa nie objęła wszystkich kadetów, a jedynie tych, którzy swoje kursy rozpoczęli po jej wejściu w życie. Dlatego dzisiaj jedni kandydaci na żołnierzy nadal pobierają uposażenie po starej, niskiej stawce, a drudzy otrzymują niemal czterokrotnie więcej. Tylko dlatego, że swój kurs rozpoczęli kilka miesięcy później.

Pomijani, rozżaleni, lekceważeni

Tak duża dysproporcja i podział przyszłych żołnierzy zawodowych na dwie kategorie oburzył ponad setkę kadetów ze Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Uczestnicy trwającego od 8 do 13 miesięcy kursu przygotowawczego domagają się zmian.

Już w czerwcu napisali w tej sprawie do ministra obrony, Mariusza Błaszczaka, apelując o zmiany w ustawie.

– Uważamy, że jej zapis jest wyjątkowo krzywdzący (...). Widzimy nowo wcielonych kadetów, którzy biorą udział w tych samych zajęciach, co jeszcze niedawno my, realizują ten sam program szkoleniowy, a otrzymują uposażenie prawie czterokrotnie wyższe. Budzi to w nas ogromne kontrowersje. Czujemy się pomijani, rozżaleni i zlekceważeni – piszą dęblińscy kadeci, nazywając zaistniałą sytuację dzieleniem uczestników służby kandydackiej na lepszych i gorszych oraz wprowadzaniem podwójnych standardów.

Poczucie niesprawiedliwości wśród kadetów z lutego jest tym wyższe, że swój kurs rozpoczęli zaledwie 2 miesiące przed wejściem w życie nowych zapisów. – Brak zmian może spowodować zanik motywacji do dalszej nauki i służby, a także spadek morale żołnierzy – dodają kadeci.