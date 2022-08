Kiedy pojedziemy nowym mostem na Wieprzu?

W pierwszym kwartale przyszłego roku otwarta ma zostać tzw. obwodnica Dęblina, czyli przebudowa przecinającej miasto drogi wojewódzkiej nr 801 wraz z jej nowym fragmentem. Prace wykonywane przez Strabag przebiegają sprawnie. Ich zaawansowanie, jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich, przekroczyło już 80 proc. Najważniejszą zmianą dla kierowców będzie możliwość zjazdu z ul. 15 Pułku Piechoty z ruchliwymi skrzyżowaniami i przejazdami kolejowymi oraz ominięcie osiedla Wiślana z wąską ul. Stężycką i Mickiewicza. Bezpieczeństwo poprawią także nowe ronda, chodniki i ścieżki rowerowe.

Jeszcze przed rozpoczęciem robót w Dęblinie lubelski Zarząd Dróg Wojewódzkich zakładał, że otwarcie obwodnicy zbiegnie się z zakończeniem prac nad nowym mostem na Wieprzu w Borowej. Wiemy już, że tak się nie stanie. Prace nad nową przeprawą w ciągu drogi nr 801 jeszcze się nie rozpoczęły.

– W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa dla mostu w Borowej oraz dróg dojazdowych – informuje Kamil Jakubowski, rzecznik lubelskiego ZDW.

Zadaniem tym zajmuje się katowicka spółka EmProjekt, która otrzyma prawie 900 tys. zł. Zamówiona dokumentacja dla nowej przeprawy ma być gotowa w ciągu najbliższych miesięcy. W pierwszej połowie przyszłego roku zaplanowano natomiast przetarg na budowę nowego mostu. Prace, jak wskazuje Jakubowski, przewidziano w okresie czerwiec 2023 - październik 2024.

Zgodnie z założeniami lubelskich drogowców, nowy most będzie znacznie większy od istniejącego.

Szerokość jezdni na przeprawie wyniesie co najmniej 8 metrów z dwoma pasami po 3,5 metra każdy oraz minimum półmetrowymi opaskami. Przewidziano również ciąg pieszo-rowerowy z asfaltową nawierzchnią, a wysokość do lustra wody, czyli tak zwane światło, ma wystarczyć do bezpiecznego przyjęcia fal wezbraniowych.

Nowy most nie powstanie w miejscu istniejącego, ale obok niego. W związku z tym zaplanowano budowę dróg dojazdowych z obydwu stron. Ich łączna długość wyniesie ok. 800 metrów. Drogi z 7 metrową jezdnią i utwardzonymi kruszywem poboczami otrzymają oświetlenie LED. Po zakończeniu inwestycji, stary most na Wieprzu w Borowej czeka rozbiórka.