Kraksa na skrzyżowaniu. Rowerzystka wymusiła pierwszeństwo na innej rowerzystce

W czwartek na skrzyżowaniu ulic Rynek z Puławską kierująca rowerem 50-latka, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującej rowerem 61-letniej kobiecie. Doszło do zderzenia.

– W chwili zdarzenia 50-latka była trzeźwa, co potwierdziło przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości. 61-latka doznała obrażeń ciała i przewieziona została do szpitala, gdzie pobrano od niej krew do badań – relacjonuje starszy aspirant Agnieszka Marchlak z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Policjanci ustalają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.