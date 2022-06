Miał przygotowany miecz samurajski. Byłej dziewczynie groził na TikToku

Kiedy przeszukano jego samochód, okazało się, że woził w nim składany nóż, gaz pieprzowy i miecz samurajski. Przy samym 31-latki policjanci znaleźli marihuanę i amfetaminę.

To efekt zatrzymania, którego dokonała policja. Kilka dni temu na komendę Rykach zgłosiła się przerażona 29-latka. Mówiła, że były partner jej grozi. Mężczyzna umieszczał w na TikToku filmiki a kolejny znalazł się w sieciowym komunikatorze. Wynikało z niego, że 31-latek ma zamiar pojechać do byłej dziewczyny i zrobić jej krzywdę.

– Sprawą niezwłocznie zajęli się ryccy funkcjonariusze, którzy w krótkim czasie ustalili pojazd, którym przyjechał na teren Ryk sprawca gróźb. Z uwagi na to, że mężczyzny nie było w samochodzie, policjanci podjęli czynności w ramach których szybko ustalili, że znajduje się on na terenie miasta. Następnie 31-letni mieszkaniec powiatu łowickiego został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu – opisuje akcję policja.