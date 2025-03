Jako pierwsza mleczarnia w Polsce, SM Ryki wdraża technologię UV do oczyszczania solanki – narzędzie, które nie tylko wpłynie na poprawę jakości produktów, ale także przyczyni się do ograniczenia śladu środowiskowego produkcji.

Czym jest nowoczesne oczyszczanie solanki?

Solanka odgrywa kluczową rolę w produkcji serów – to w niej sery są solone po formowaniu i prasowaniu. Dotychczas w SM Ryki stosowano metodę mikrofiltracji, która skutecznie oczyszczała płyn, ale jednocześnie wymagała dużego nakładu energii i wody. Teraz mleczarnia przechodzi na nowoczesną technologię UV opracowaną przez duńską firmę Lyras. Urządzenie trafi do zakładu w listopadzie 2025 roku.

Technologia UV, zwana raslyzacją, pozwala na skuteczne oczyszczanie solanki bez konieczności stosowania energochłonnych procesów, takich jak pasteryzacja czy mikrofiltracja. W efekcie zużycie energii spada nawet o 90% – z 12–16 kWh/m³ do zaledwie 1–2 kWh/m³. Co więcej, zużycie wody w procesach czyszczenia spada z 200 litrów na cykl do zaledwie 30–50 litrów.