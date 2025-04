Chodzi o dwa odcinki tej samej drogi krajowej łączącej Kock z Tomaszowem Mazowieckim przez Dęblin i Kozienice. Obydwa znajdują w powiecie ryckim. Pierwszy, dwukilometrowy, biegnie od mostu na Wiśle w Dęblinie ul. 15 Pułku Piechoty w stronę skrzyżowania przy cmentarzu - do nowego ronda przy Lidlu i dalej aż do wiaduktu kolejowego.

Cała nawierzchnia tego dwukilometrowego odcinka zostanie wymieniona na nową, a skrzyżowanie przy stacji paliw i cmentarzu zostanie przebudowane na rondo. Ponadto wyremontowane zostaną trzy przejazdy kolejowe przecinające DK nr 48 a jeden nieczynny, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zostanie rozebrany.

Drugi odcinek o długości ok. 6 km do wylotówka z Dęblina do Moszczanki. Ten również zostanie dostosowany do parametrów i standardów drogi klasy GP, czyli głównej ruchu przyspieszonego o dopuszczalnym nacisku 11,5 tony na oś.

We wtorek, 8 kwietnia, GDDKiA wybrała najkorzystniejszą (z siedmiu) ofertę w przetargu na to zadanie. Najbliżej podpisania umowy jest firma Strabag, która zaproponowała cenę 95,5 mln zł.

- Przy braku odwołań od tego rozstrzygnięcia oraz po przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy przez wykonawcę, będziemy mogli podpisać umowę i rozpocząć prace budowalne. Planowane jest to w połowie tego roku - informuje Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału dyrekcji.

W ramach inwestycji, poza nową nawierzchnią, przebudową skrzyżowań i przejazdów kolejowych, wzdłuż obydwu odcinków DK48 pojawią się nowe zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy, a same prace rozpoczną się od wymiany sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W Dęblinie pojawią się również nowe, dobrze doświetlone przejścia dla pieszych z azylami oraz ciągi pieszo-rowerowe. Na zamiejskim fragmencie trasy droga zostanie poszerzona z 7 do 9 metrów.

Prace mają rozpocząć się w połowie tego roku, a zakończyć w pierwszej połowie roku 2027.