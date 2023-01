Starsza pani na rowerze. Bez świateł i z promilami

Rycka drogówka zatrzymała w Dęblinie do kontroli rowerzystkę. – Pomimo zapadającego zmierzchu kobieta poruszała się rowerem bez wymaganego oświetlenia. Policjanci mieli też podejrzenia co do stanu trzeźwości cyklistki i poddali ją badaniu na zawartość alkoholu – relacjonuje aspirant sztabowy Agnieszka Marchlak z ryckiej policji.

63–latka miała ponad 1,5 alkoholu w organizmie. Rowerzystka została ukarana mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych.