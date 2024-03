Szablą chciał poderżnąć żonie gardło?

- Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie się nad swoją żoną zarówno fizycznie jak i psychicznie. Do przemocy miało dochodzić, gdy 59-latek był pod działaniem alkoholu. Wtedy wielokrotnie wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi i powszechnie uznanymi za obelżywe, wyganiał ją z domu i popychał. W nocy z czwartku na piątek doszło do zdarzenia, które skłoniło zawiadamiającą do zgłoszenia się na policję. Jak się okazało jej mąż tej nocy szarpał ją, uderzał, a na koniec przyłożył do jej szyi szablę grożąc jej pozbawieniem życia - aspirant Łukasz Filipek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rykach. - Policjanci zatrzymali 59-latka, który usłyszał zarzuty fizycznego i psychicznego znęcanie się nad żoną. Sąd po analizie akt postępowania, przychylił się do policyjnego oraz prokuratorskiego wniosku i postanowił zastosować wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres najbliższych 3 miesięcy - dodaje..