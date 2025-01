Radni miasta Dęblin podczas najbliższej sesji podejmą uchwałę o "karcie dębliniaka", co rozpocznie procedurę zmierzającą do wprowadzenia tej nowości. Karta to rodzaj potwierdzenia tego, że jej właściciel faktycznie mieszka w Dęblinie, jest zameldowany w tym mieście i tutaj płaci podatki. Obywatelom, którzy spełniają te wymagania, Ratusz zamierza zaoferować rodzaj prezentu - szereg zniżek.

- Chcemy w ten sposób zachęcić mieszkańców do zameldowania się w Dęblinie, bo niestety nadal wielu obywateli nie robi tego i płaci podatki w innych miejscowościach, dotyczy to zwłaszcza wojskowych. Karta oferująca szereg zniżek dla zameldowanych to jedna z zachęt, nad ktorą obecnie pracujemy. Liczymy na zainteresowanie programem ze strony lokalnych firm, jak sklepy, zakłady fryzjerskie, kosmetyczki itd. Karta docelowo pozwoli również na tańsze przejazdy komunikacją miejską, czy parkowanie w płatnej strefie - wymienia Marcin Warenica z Urzędu Miejskiego w Dęblinie.

Jeśli samorządowcy przyjmą uchwałę, Ratusz wybierze firmę, która będzie obsługiwała karty miejskie oraz wystąpi do firm oraz instytucji o zgodę na przystąpienie do programu. Wśród wymienianych podmiotów zewnętrznych znajduje się m.in. Muzeum Sił Powietrznych. Pozostałe to głównie lokalne sklepy, restauracje i zakłady usługowe, które mogą zaoferować posiadaczom karty zniżki. Miasto ze swojej strony postawi głównie na tańszą komunikację miejską. Urzędnicy zakładają, że posiadacze kart będą uprawnieni do zakupu biletów ulgowych oraz tańszego, a być może nawet darmowego parkowania w strefie. Do programu przystąpić ma również Miejski Dom Kultury.

Na koniec najważniejsze - karta w formie fizycznej oraz elektronicznej miałaby zacząć obowiązywać od 1 maja tego roku. Do tego czasu dębliński magistrat chce dokończyć formalności, sprawy techniczne oraz przygotować atrakcyjną ofertę dla wszystkich zameldowanych.

Decyzja o tym, czy miasto zainwestuje w kartę miejską zapadnie już 30 stycznia podczas zaplanowanej na ten dzień sesji rady miejskiej. Komisje projekt uchwały w tej sprawie zaopiniowały pozytywnie.