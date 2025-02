Zza kierownicy za kratki. Bo jechał pijany i na zakazie

Było niedzielne popołudnie. Około godz. 17.30 w miejscowości Podwierzbie niedaleko Ryk świadkowie zauważyli podjerzanie jadący samochód. Mercedes przemieszczał się do przodu powoli, ale slalomem, od prawej do lewej krawędzi jezdni. Wszystko wskazywało na to, że osoba siedząca za kierownicą tego auta może prowadzić pod wpływem alkoholu.

- 28-latek jadący za mercedesem wyprzedził go i doprowadził do zatrzymania podejrzanego auta. Gdy to się udało, 27-latnia pasażerka podbiegła do kierującego i wyczuła od niego silną woń alkoholu. Mieszkańcy powiatu ryckiego odebrali kierującemu kluczyki i uniemożliwili mu kontynuowanie dalszej jazdy - relacjonuje asp. Łukasz Filipek z ryckiej policji.

Mężczyzna siedzący za kierownicą był tak pijany, że miał problemy z utrzymaniem się na nogach. gdy na miejsce dotarli wezwani policjanci, okazało się, że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

- Dodatkowo mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, ale za to posiadał obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów, który był wydany za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jego pojazd został zabezpieczony na parkingu strzeżonym, a nieodpowiedzialny mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie - podsumowuje Filipek.

We wtorek prokuratura przedstawiła 40-latkowi zarzuty za ponowne kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, a sąd zdecydował, że należy go aresztować na 3 miesiące.

40-latkowi grozi kara ograniczenia wolności, grzywny lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a także świadczenie w wysokości co najmniej 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz zakaz kierowania na okres, co najmniej 3 lat.