Bogdanka Armia Fight Night 7. Wielka gala już 5 października

Wydarzenie Bogdanka Armia Fight Night 7 zapowiada się niezwykle emocjonująco. Organizatorzy przygotowali dla kibiców kartę walk pełną wyrównanych zestawień, w której znajdziemy nazwiska zarówno doświadczonych, jak również perspektywicznych zawodników.

W walce wieczoru dojdzie do konfrontacji powracającego do występów szeregowego Piotra Wawrzyniaka z "Greckim Imperatorem" Ioannisem Palaiologosem.

Po raz pierwszy podczas wydarzeń z cyklu Armia Fight Night zobaczymy występ przedstawiciela amerykańskiego wojska. Sierżant Alvin "Mieko" Williams na co dzień pracuje w "wojskowej policji" i dba o porządek, przestrzeganie przepisów w jednostkach. W Lublinie spróbuje utemperować głodnego zwycięstw Adriana Kurka.

Nie można zapomnieć o występie weterana Jacka Bednorza, dla którego będzie to już szósta walka dla organizacji. Tym razem przyjdzie mu zmierzyć się z byłym pretendentem do szabli mistrzowskiej Robertem Turnquestem.

W rozpisce nie mogło zabraknąć miejsca dla wielkich talentów krajowej sceny wszechstylowej walki wręcz. Warto zwrócić uwagę na kolejny występ Norberta Daszkiewicza oraz debiutancki pojedynek Giorgiego Esiavy.

Transmisja gali Bogdanka Armia Fight Night 7 na sportowych antenach Polsatu.

Pełna karta walk Bogdanka Armia Fight Night 7:

Karta główna:

k. średnia: Ioannis Palaiologos (16-9-1, 9 KO, 3 SUB) vs Piotr Wawrzyniak (7-4, 4 KO)

k. piórkowa: Mansur Azhiev (3-0, 2 KO) vs Adrian Kępa (6-3, 3 KO, 2 SUB)

k. półśrednia: Robert Turnquest (10-7, 1 KO, 6 SUB) vs Jacek Bednorz (6-5-1NC, 1 KO, 5 SUB)

k. półśrednia: Adrian Kurek (5-3, 3 KO, 2 SUB) vs Alvin "Mieko" Williams (4-3, 2 KO)

k. kogucia: Dawid Pasternak (8-4, 4 KO, 1 SUB) vs Sylwester Miller (6-3, 5 SUB)

Karta wstępna:

k. lekka: Maciej Kierzkowski (2-2, 2 KO) vs Sebastian Rajewski (6-5, 2 KO)

k. ciężka: Dominik Dąbrowski (0-0) vs Sławomir Rawiński (1-1, 1 KO)

k. piórkowa: Yurii Bosyi (6-2, 4 SUB) vs Giorgi Esiava (1-0, 1 SUB)

k. lekka: Łukasz Bieniek (6-5, 1 KO, 3 SUB) vs Norbert Daszkiewicz (1-0, 1 SUB)

k. półśrednia: Arbi Nashkhoev (2-0, 1 SUB) vs Alan Kwieciński (1-1, 1 KO)

Karta przedwstępna:

K1, -75 kg: Mateusz Cimochowski vs Bartłomiej Guz

K1, -70 kg: Krystian Topczewski vs Mateusz Wójtowicz

semi-pro MMA: Edyta Jędrzejczyk vs Magdalena Żuchowska

Gala organizowana przy współpracy federacji Armia Fight Night z 18 Dywizją Zmechanizowaną Wojska Polskiego na czele z gen. dyw. Jarosławem Gromadzińskim.

