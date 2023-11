Gorący stołek w Górniku Łęczna. Czyli czego dokonali trenerzy

Zrobił, co mógł

Trener Chrobak zaczął od bezbramkowego remisu z Wisłą Płock. Zrobił co mógł, czyli statystycznie utrzymał zespół w ekstraklasie. W praktyce... wylądował dwa szczeble niżej. To był sezon, gdy kończyło się rozstrzyganie korupcyjnych poczynań Górnika. Winowajcy obrali drogę konfrontacji, więc zamiast spaść do ligi numer dwa (jak większość im podobnym), otrzymali dotkliwsza karę. W takiej sytuacji większość piłkarzy pozyskanych ostatnio do klubu miała prawo odejść, co stało się faktem. To tak w największym uproszczeniu wydarzeń z lata 2007 r. Pracę Chrobaka oceniono pozytywnie. Łęcznianie wyprzedzili w tabeli imienników z Zabrza, Wisłę Płock i Pogoń Szczecin.

EKSTRAKLASOWY BILANS TRENERA CHROBAKA 26 MECZÓW • (6-4-16) • 22 PKT • BRAMKI: 22-59