Edach Budowlani Lublin rozpoczną nowy sezon spotkaniem z Arką Gdynia

To może być bardzo ciekawy sezon. Lublinianie przystąpią do rywalizacji z nowym grającym trenerem Maciejem Powała-Niedźwieckim. Wychowanek lubelskiego klubu powrócił do Lublina. Od 2015 roku występował w Ogniwie Sopot, grał również w Folc AZS Warszawa, Budowlanych Łódź i Benfice Lizbona. Powała-Niedźwiecki zastąpił na trenerskiej ławce Andrzeja Kozaka. Po kontuzji wrócił Maciej Grabowski, z drużyny rezerw Danylo Leshchenko i Stanisław Wojciechowski. Po stronie ubytków jest Nkululeko Ndlovu. Etatowy wykonawca rzutów karnych i podwyższeń przeniósł się do Pogoni Awenta Siedlce. Jego zadania na boisku przejmie Maciej Grabowski.

W okresie przygotowawczym do nowego sezonu Edach Budowlani rozegrali mecz kontrolny z beniaminkiem KS Budowlanymi Commercecon Łódź. Górą byli lublinianie. W ekstralidze występować będzie wyjątkowo dziewięć zespołów. Z rozgrywek wycofała się Posnania Poznań. Mistrzostwa Polski bronić będzie ekipa Budo 2011 Aleksandrów Łódzki, srebra Ogniwo Sopot, a brązowego medalu Orkan Sochaczew. Edach Budowlani zajęli w sezonie 2022/2023 czwarte miejsce. W spotkaniu o brązowy medal przegrali na wyjeździe z Orkanem 13:30.

Pierwszym przeciwnikiem będzie Arka Gdynia. Rywale to siódma ekipa minionych rozgrywek. Zapowiada się bardzo ciekawe i trudne spotkanie. - Do Arki powrócił Anton Saszero, etatowa „10”. Z tym zawodnikiem rywale sporo zyskują. Będziemy robić wszystko aby rozpocząć nowy sezon od zwycięstwa - tłumaczy Maciej Powała-Niedźwiecki.

Cel Edach Budowlanych na nowy sezon? - Wracałem do Lublina aby jeszcze przez sezon pograć. Od czasu kiedy odchodziłem z Budowlanych wszyscy, także i ja, marzyli o medalu. Lublin długo czeka na medal. Chcemy, w końcu, stanąć na podium. Na pewno nie będzie łatwo. Liga będzie bardzo ciekawa - mówi grający opiekuna lubelskiej piętnastki.

Edach Budowlani Lublin

Adres klubu: 20-709 Lublin, ul. Zygmunta Krasińskiego 11. Boisko: ul. Magnoliowa 6.

Prezes: Jacek Zalejarz; wiceprezes: Sebastian Berestek; członkowie zarządu: Jarosław Bryl, Grzegorz Dec, Rafał Jadach.

Trener: Stanisław Powała-Niedźwiecki; trener przygotowania ogólnego: Paweł Woliński; dyrektor sportowy: Stanisław Więciorek; fizjoterapeuta: Michał Wieleba.

KADRA

Formacja młyna: Jakub Dec (urodzony w 2002 roku), Bartłomiej Jasiński (1981), Robizon Kelberashvili (1996), Wojciech Król (1988), Rafał Lipnicki (2004), Marzuq Maarman (1992, RPA), Marcin Mazur (1991), Michał Musur (1999), Oleksandr Novikov (1999, Ukraina), Kudakwashe Nyakufaringwa (1993, Zimbabwe), Michał Pasieczny (2004), Stanisław Powała-Niedźwiecki (1987), Oskar Rudziński (1999), Piotr Skałecki (1991), Beniamin Tomaszewski (2004), Dominik Tomaszewski (2001), Piotr Więckowski (1998).

Formacja ataku: Wojciech Brzezicki (1998), Panashe Dube (2000), Maciej Grabowski (1997), Stanisław Kasprzak (1999), Kuziwakwashe Kazembe (1996, Zimbabwe), Danylo Leshchenko (2004, Ukraina), Kacper Muchowski (1996), Sebastian Panasiuk (1988), Maksymilian Próchniak (2004), Piotr Psuj (1987), Mateusz Rudź (2005), Grzegorz Szczepański (1995), Michał Węzka (1991), Stanisław Wojciechowski (2001).

Przybyli: Powała-Niedźwiecki (Ogniwo Sopot), Grabowski (powrót po kontuzji), Leshchenko i Wojciechowski (drużyna rezerw), Rudź (juniorzy).

Ubyli: Piotr Wiśniewski (kontuzja), Nkululeko Ndlovu (Pogoń Awenta Siedlce).

TERMINARZ EDACH BUDOWLANYCH LUBLIN W PIERWSZEJ RUNDZIE EKSTRALIGI RUGBY

12-13 sierpnia 2023 (1. kolejka): Edach Budowlani Lublin - Arka Gdynia (sobota, godzina 14)* Ogniwo Sopot - KS Budowlani Łódź * Orkan Sochaczew - Awenta Pogoń Siedlce * Lechia Gdańsk - Juvenia Kraków * pauzuje: Budo 2011 Aleksandrów Łódzki.

19-20 sierpnia (2. kolejka): Awenta Pogoń Siedlce - Edach Budowlani * 26-27 sierpnia (3. kolejka): Edach Budowlani - KS Budowlani Łódź * 2-3 września (4. kolejka): Budo 2011 Aleksandrów Łódzki - Budowlani Lublin * 16-17 września (5. kolejka): Edach Budowlani - Ogniwo Sopot * 23-24 września (6. kolejka): Orkan Sochaczew - Edach Budowlani * 30 września - 1 października (7. kolejka): pauzują Edach Budowlani * 7-8 października (8. kolejka): Edach Budowlani - Lechia Gdańsk * 21-22 października (9. kolejka): Juvenia Kraków - Edach Budowlani.

RUNDA REWANŻOWA (DWIE KOLEJKI Z WIOSNY ZOSTANĄ ROZEGRANE JESZCZE JESIENIĄ)

28-29 października (10. kolejka): Arka - Edach Budowlani * 4-5 listopada (11. kolejka): Edach Budowlani - Awenta Pogoń.

Runda wiosenna rozpocznie się 23-24 marca 2024. Finał ekstraligi oraz mecz o utrzymanie zaplanowano na 1-2 czerwca.