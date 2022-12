AZS UMCS Lublin zmierzy się z PolskąStrefąInwestycji Enea Gorzów Wielopolski

Prawdopodobnie nieświadomie, ale władze Energa Basket Ligi układając terminarz ostatniej w tym roku kolejki zapewniły kibicom prawdziwy hit. W Gorzowie Wielkopolski zmierzą się bowiem dwie czołowe ekipy Energa Basket Ligi – sensacyjny lider w postaci PolskiejStrefyInwestycji Enea oraz Polski Cukier AZS UMCS, który obecnie jest trzecią siłą rozgrywek.

Już pierwsza konfrontacja tych ekip dostarczyła olbrzymich emocji. W październiku w hali MOSiR im Zdzisława Niedzieli w Lublinie lepsze były przyjezdne, które wygrały 68:67. Kluczem do zwycięstwa w tamtym meczu była Julia Bazan. 21-letnia Polka przez cały mecz bardzo mocno naciskała na Aleksandrę Stanaćev, której ostatecznie w czwartej kwarcie już zabrakło sił. Co ciekawe, dla Bazan był to jedyny tak dobry mecz w tym sezonie. W tej konfrontacji zdobyła aż 13 pkt. Później nawet nie zbliżyła się już do tego wyniku.

Trzeba jednak podkreślić, że od tamtego spotkania skład Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin mocno się zmienił. Ze składu, który walczył o punkty w październiku nie ma już 4 zawodniczek, w tym dwóch, które zaczęły mecz w pierwszej piątce – Nia Clouden jest już w USA, a Anna Wińkowska walczy z kontuzją. Rezerwowe w tym spotkaniu Elza Paulsson Glantz i Emilia Kośla też już są poza klubem. Nie zmieniło się jedno, drużyna wciąż jest mocno uzależniona od postawy Stanaćev i Natashy Mack. Ta druga to jedna z największych gwiazd ligi. Amerykanka jest na razie najlepszą zbierającą, a pod względem evalu znajduje się na drugim miejscu.

W tej ostatniej klasyfikacji wyprzedza ją jedynie Alanna Smith z Gorzowa Wielkopolskiego. Australijka to gwiazda światowego basketu i etatowa reprezentantka swojego kraju. Z kadrą zespołu z Antypodów sięgnęła po wicemistrzostwo świata, a w barwach Phoenix Mercury wywalczyła wicemistrzostwo WNBA. Polska liga nie jest więc dla niej zbyt dużym wyzwaniem, stąd jej imponujące statystyki – średnio zdobywa blisko 20 pkt na mecz i zbiera prawie 10 piłek. W ekipie z województwa lubuskiego warto też zwrócić uwagę na Lindsay Allen. Amerykanka średnio zdobywa blisko 15 pkt na mecz. Polki w ekipie Dariusza Maciejewskiego odgrywają marginalną rolę. Najlepsza z nich jest Wiktoria Keller, zaledwie 22-letnia skrzydłowa.

Mecz w Gorzowie Wielkopolskim rozpocznie się dzisiaj o godz. 18. Bezpośrednią transmisję z niego przeprowadzi platforma internetowa Emocje.tv.