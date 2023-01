SKK Polonia Warszawa – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 77:72. Napięty kalendarz dał o sobie znać

To bardzo pracowity czas dla zawodniczek Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin. Wiadomo było, że prawdopodobnie przyniesie on jakieś ofiary, ale chyba nie spodziewano się, że strata punktów nastąpi akurat w Warszawie. Inna sprawa, że mecz w stolicy odbył się zaledwie trzy dni po trudnym boju w szwajcarskim Fryburgu. – Nie ma dużo czasu na przygotowanie, bo w piątek w godzinach wieczornych wróciliśmy. Dzisiaj mamy tak naprawdę jeden trening i jutro jedziemy do Warszawy. Te przygotowania są ograniczone, ale gramy w EuroCup no i takie są realia. Jeżeli chodzi o Polonię, to siła jest w całym zespole. W każdym meczu tam się ktoś wyróżnia i nie ma jednego kluczowego gracza. Grają szerokim składem, może teraz troszeczkę mniej, bo pojawiły się kontuzje. Każdy zawodnik jest tam w stanie coś dać – mówił klubowej stronie przed rozpoczęciem wczorajszej rywalizacji szkoleniowiec lubelskiego zespołu, Krzysztof Szewczyk.

Jego słowa znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo Polonia rzeczywiście grała szerokim składem, co pozwoliło jej narzucić dość wysokie tempo. Przełamanie wyniku przyszło w trzeciej kwarcie, w której przewaga gospodyń sięgnęła 10 pkt. Pogoń akademiczek w ostatniej odsłonie była bliska zrealizowania celu, ale ostatecznie nie udało się w tym fragmencie doprowadzić do remisu. Najbliżej lubelski zespół był w 36 min, kiedy po dwóch celnych rzutach osobistych Magdaleny Ziętary zbliżył się na dystans dwóch punktów. Na więcej nie było już go stać i przegrał 72:77.

W barwach AZS UMCS świetny występ zaliczył duet Natasha Mack – Aleksandra Stanaćev. Pierwsza zdobyła 17, a druga 16 pkt. Serbka obok Aleksandry Zięmborskiej była zresztą jedyną koszykarką wicemistrzyń Polski, która potrafiła trafić do kosza za 3 pkt. Znacznie lepiej robiły to warszawianki, a zwłaszcza Jessica Jackson. Amerykanka zakończyła mecz z 32 pkt na koncie, z czego aż 15 po rzutach z dalekiego dystansu.

SKK Polonia Warszawa – Polski Cukier AZS UMCS Lublin 77:72 (23:20, 17:21, 19:11, 18:20)

Polonia: Jackson 32 (5x3), Keys 9 (3x3), Sosnowska 9, Pawłowska 7 (1x3), Leszczyńska 6 oraz Radić 9 (1x3), Mistygacz 5 (1x3), Stępień 0, Siemienas 0, Sztąberska 0.

Lublin: Mack 17, Stanaćev 16 (2x3), Ziętara 6, Trzeciak 0, Zec 0 oraz Taylor 19, Zięmborska 10 (2x3), Goszczyńska 2, Yurkevichus 2,Kuczyńska 0.

Sędziowali: Szczurzewski, Pietrzak i Tomaszewski. Widzów: 300.