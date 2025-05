Milenium Koronacji Bolesława Chrobrego w Lublinie. Historyczne widowisko na miarę tysiąclecia

W niedzielę, 11 maja, ulice miasta zamieniły się w żywą lekcję historii. Obchody Tysiąclecia Koronacji Bolesława Chrobrego przyciągnęły tłumy mieszkańców i turystów, którzy wspólnie przenieśli się do czasów, gdy Polska dopiero stawiała pierwsze kroki na królewskim szlaku.

Obchody rozpoczęły się w samo południe uroczystą Mszą Świętą w Archikatedrze Lubelskiej. Uczestnicy przypominają, że koronacja pierwszego króla Polski miała wymiar nie tylko polityczny, ale i duchowy.

Po zakończeniu nabożeństwa ulicami miasta uczestnicy ruszyli pod Centrum Spotkania Kultur, gdzie kontynuowano uroczystości. Tam odbyła się część oficjalna: złożenie meldunku, podniesienie flagi, odegranie hymnu państwowego, Apel Pamięci i salwa honorowa.

– Koronacja Bolesława Chrobrego była wyraźnym sygnałem dla ówczesnej Europy, że oto Polska wchodzi do grupy najstarszych i najważniejszych cywilizacji europejskich, dlatego też ta rocznica powinna być dla nas wszystkich powodem do dumy. Jubileusz ten powinien nam, Polakom, przypominać, że jesteśmy narodem, który wie, po co powstał i czego dokonał przez tysiąc lat swojej historii – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.