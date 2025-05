Najpierw było szkolenie teoretyczne na miasteczku ruchu drogowego. Potem przejażdżka po Świdniku, gdzie uczniowie mają okazję sprawdzić wiedzę w praktyce.

To wszystko w ramach kampanii „Rowerowa Wiosna w Świdniku”, której celem jest promowanie bezpiecznego poruszania się po mieście, zdrowego stylu życia i codziennej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

– Bardzo się cieszę, że te zajęcia ruszyły. Mam już informacje od mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, że bardzo im się podobają. To ważne, żeby dzieci uczyły się jazdy na jednośladzie, nie tylko na miasteczku rowerowym, ale także w przestrzeni miejskiej. Udało się to zrobić dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Akcję prowadzimy we wszystkich szkołach. Świdnik jest bardzo dobrze przygotowany do tego, żeby poruszać się po nim rowerem. Jesteśmy doceniani w różnego rodzaju rankingach. Miasto jest bardzo dobrze skomunikowane ścieżkami rowerowymi, co zapewnia bezpieczeństwo. Czasem trzeba jednak włączyć się do ruchu, więc dobrze, żeby dzieci wiedziały jak to robić – tłumaczy burmistrz Marcin Dmowski.

Pod koniec ubiegłego tygodniu w zajęciach w ramach „Rowerowej Wiosny w Świdniku” uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób przygotować rower do jazdy. Zdobyli też wiedzę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze.

– Na zajęciach było bardzo fajnie. Powinno być ich więcej, bo dużo się na nich nauczyłem. Najbardziej podobało mi się ćwiczenie skrętów, bo dzięki temu już wiem, jak zachować się w ruchu drogowym – relacjonuje Jan Praczyk, uczeń SP nr 3, biorący udział w zajęciach.