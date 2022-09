Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin druga w turnieju AZS UMCS Basketball Cup

Dwa pierwsze spotkania potoczyły się po myśli gospodyń, które najpierw pokonały 72:67 Eneę AZS Politechnika Poznań, a później ograły 62:53 Ślęzę Wrocław. Najsłabszy mecz jednak przyszedł w niedzielę, kiedy lepsze od Pszczółki okazały się koszykarki SKK Polonia Warszawa. Zawodniczki Czarnych Koszul zwyciężyły 83:71. Mimo to warszawianki zajęły w turnieju trzecie miejsce, bo trzy ekipy miały po 2 zwycięstwa. W tabelce, w której liczone były małe punkty, najlepsze okazały się zawodniczki z Poznania. - Jesteśmy zadowoleni jak na ten etap przygotować i myślę, że graliśmy w miarę nieźle. Było zaangażowanie i biegaliśmy do szybkiego ataku. Musimy oczywiście dalej pracować, bo jest jeszcze dużo rzeczy do poprawy. Potrzebujmy czasu i treningów, żeby gra z meczu na mecz wyglądała coraz lepiej. Kolejnym etapem przygotowań jest wyjazd za tydzień do Pireusu na dwa sparingi, a później na turniej do Wrocławia – podsumowuje na łamach klubowej strony szkoleniowiec lubelskiego zespołu Krzysztof Szewczyk.

Przypomnijmy, że sezon Energa Basket Ligi Kobiet rozpocznie się 8 października. W pierwszej kolejce Pszczółka podejmie we własnej hali KS Basket 25 Bydgoszcz.

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin – Enea AZS Politechnika Poznań 72:67 (17:24, 18:12, 21:10, 16:21)

Pszczółka: Paulsson-Glantz 18, Mack 15, Stanaćev 10, Wińkowska 8, Trzeciak 7, Kośla 6, Ziętara 4, Zając 2, Kuczyńska 2.

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin – Ślęza Wrocław 62:53 (13:14, 21:13, 14:15, 14:11)

Pszczółka: Mack 14, Kośla 13, Ziętara 9, Wińkowska 8, Stanacev 7, Kuczyńska 4, Paulsson-Glatz 3, Zając 2, Trzeciak 2.

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin – SKK Polonia Warszawa 71:83 (19:16, 24:24, 16:23, 12:20)

Pszczółka: Kośla 20, Wińkowska 16, Kuczyńska 11, Zając 6, Mack 4, Stanaćev 4, Ziętara 3, Trzeciak 2, Goszczyńska 2, Paulsson-Glantz 2, Nasisi 1.

Pozostałe wyniki: Ślęza – Polonia 78:86 * Enea – Polonia 92:70 * Enea – Ślęza 67:48. Klasyfikacja końcowa: 1. Enea, 2. Pszczółka, 3. Polonia, 4. Ślęza.