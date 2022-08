Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin rusza z przygotowaniami do sezonu

Początkowo badania zapowiadano na 25 sierpnia. Te odbędą się jednak dzień później, czyli w najbliższy piątek. Jako pierwsze przejdą je wszystkie Polki. Warto dodać, że we wtorek klub podpisał kontrakt z 13. koszykarką – młodą, która będzie trenować razem z ekstraklasowym zespołem.

1 września do grupy w Lublinie dołączą Amerykanka Natasha Mack, Serbka Aleksandra Stanacev i Szwedka Elsa Paulsson-Glantz. Ciągle nie wiadomo, co z Nią Clouden z USA oraz Masą Janković z Serbii. Ta pierwsza uzależnia swój przyjazd od WNBA, a druga od gry w reprezentacji narodowej.

W kolejnych dniach, po badaniach Polek, treningi będą wyglądać podobnie do tego, co sztab szkoleniowy robił już w poprzednich sezonach. Zawodniczki będą miały zajęcia dwa razy dziennie – rano siłownia albo ćwiczenia na stadionie lekkoatletycznym, a wieczorem koszykówka w hali MOSiR przy Al. Zygmuntowskich. I tak aż do 16 września, czyli do turnieju towarzyskiego w Lublinie.

Wtedy właśnie rozpocznie się seria sparingowych gier. We własnej hali, w ciągu trzech dni, lublinianki zmierzą się z SKK Polonią Warszawa, 1KS Ślęzą Wrocław oraz Enea AZS Politechniką Poznań. W dniach 26-27 września czeka je podróż do Grecji i gra z drużyną Olympiacosu S.F.P., która stara się o wejście do Euroligi. Natomiast ostatnim akcentem przygotowań będzie rywalizacja we Wrocławiu w dniach 30 września – 1 października. Tam "Pszczółki" sprawdzą się w spotkaniach z Polonią i Ślęzą, nie zagrają natomiast z KS Basket 25 Sp. z o.o. Bydgoszcz. Powód?

Bo to meczem wyjazdowym z tym rywalem koszykarki z Lublina zainaugurują rozgrywki w Energa Basket Lidze Kobiet. Dla podopiecznych Krzysztofa Szewczyka sezon rozpocznie się 8 października. Pierwszy raz przed własną publicznością zagrają tydzień później, a ich przeciwnikiem będzie PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski. Z kolei 27 października zielono-białe czeka przetarcie w EuroCup – w Grecji zmierzą się z Panathinaikosem Ateny.

"Pszczółki" nie wystąpią jednak w Superpucharze. Wcześniej podaliśmy taką informację, ale zgodnie z regulaminem, w przypadku kiedy mistrzostwo Polski i Puchar Polski w danym sezonie zdobyła jedna drużyna (CCC Polkowice), to prawo do gry z nią ma druga ekipa z Pucharu Polski (VBW Arka Gdynia), a nie wicemistrz kraju.