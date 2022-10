Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin wygrała turniej we Wrocławiu

Dla lublinianek turniej w stolicy Dolnego Śląska był wyjątkowo trudny, bo przecież zaledwie kilka dni wcześniej grały w Grecji sparingi z Olimpiakosem Pireus. Mecze na południu Europy zostały przez akademiczki przegrane, ale turniej we Wrocławiu pokazał, że na krajowym podwórku wciąż dysponują odpowiednią siłą.

W piątkowy półfinale Pszczółki zmierzyły się z gospodyniami, ekipą 1KS Ślęza. Spotkanie był wyrównane, ale z końcowego triumfu cieszyły się zawodniczki z Lublina. W ich szeregach błyszczała Natasha Mack, która zdobyła 18 pkt. Warto też wyróżnić Emilię Koślę, która dołożyła 16 „oczek”.

W sobotnim finale Pszczółki zmierzyły się z SKK Polonia Warszawa. To było kolejne bardzo ciasne starcie, które zakończyło się triumfem akademiczek 77:72. Pierwsze skrzypce ponownie grała Kośla, autorka 12 „oczek”. Warto wyróżnić również Olgę Trzeciak, autorkę 11 pkt.

Mecze we Wrocławiu były ostatnimi przed rozpoczynającymi się w weekend rozgrywkami Energa Basket Ligi Kobiet. Pszczółki w pierwszej kolejce podejmą KS Basket 25 Bydgoszcz. Spotkanie w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli ruszy o godz. 18. – Nie jesteśmy gotowi w 100% do startu ligi, chociażby z tego powodu, że nie graliśmy jeszcze w pełnym składzie. Z dotychczasowych sparingów czy to w Grecji, czy właśnie we Wrocławiu możemy być zadowoleni. Rywalizacja ze Ślęzą i Polonią była bardzo wyrównana, ale przewaga była minimalnie po naszej stronie. Były to dla nas bardzo wartościowe mecze. Zgranie drużyny z treningu na trening, z tygodnia na tydzień jest coraz lepsze. Wiadomo jednak, że jesteśmy w miarę nowym zespołem, który zachował swój trzon. Potrzeba jeszcze czasu, ale wszystko powoli zmierza w dobrą stronę – wyjaśnia szkoleniowiec lubelskiej ekipy Krzysztof Szewczyk. (kk)

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin – 1KS Ślęza Wrocław 73:65 (21:22, 16:12, 15:12, 21:19)

Pszczółka: Mack 18, Kośla 16, Wińkowska 15, Stanaćev 14, Trzeciak 4, Ziętara 3, Kuczyńska 3, Nassisi, Zając.

Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin – SKK Polonia Warszawa 77:72 (28:20, 11:17, 23:23, 15:12)

Pszczółka: Kośla 12, Trzeciak 11, Stanaćev 11, Kuczyńska 10, Wińkowska 10, Ziętara 9, Zając 7, Mack 7.