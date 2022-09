Trzy koszykarki zagraniczne już trenują w Lublinie z Pszczółką Polski Cukier AZS UMCS

26 sierpnia treningi w Lublinie rozpoczęło siedem Polek, które będą trenować z ekstraklasową drużyną: Emilia Kośla, Olga Trzeciak, Aleksandra Kuczyńska, Magdalena Ziętara, Anna Wińkowska, Michella Nassisi oraz Wiktoria Zając. Wspierała je także Marta Goszczyńska, którą będziemy z kolei oglądać na pierwszoligowych parkietach.

W czwartek do krajowych zawodniczek dołączyły: Amerykanka Natasha Mack, Serbka Aleksandra Stanacev i Szwedka Elsa Paulsson-Glantz. Jak powiedział Dziennikowi trener Krzysztof Szewczyk, wszystkie trzy przeszły pozytywnie badania i rozpoczęły treningi.

W Lublinie brakuje już tylko: młodzieżowej reprezentantki kraju Dominiki Mazurek, która ma dotrzeć w poniedziałek, oraz Nii Clouden i Masy Janković. Amerykanka, razem z drużyną Connecticut Sun, awansowała do play-off WNBA i walczy teraz w półfinale. Do Polski przyjedzie po zakończeniu tych rozgrywek. Z kolei Serbka na pewno nie pojawi się wcześniej niż 12 września – do tego momentu będzie trenować razem z reprezentacją. Niewykluczone, że zostanie z kadrą na dłużej, jeśli dostanie powołanie na Mistrzostwa Świata w Australii (22 września – 1 października).

Plan przygotowań „Pszczółek” pozostaje bez zmian. Drużyna trenuje obecnie dwa razy dziennie, a intensywność wzrośnie wraz z pierwszymi sparingami. W dniach 16-18 września w hali MOSiR przy Al. Zygmuntowskich odbędzie się AZS UMCS Lublin Cup – turniej towarzyski z udziałem gospodyń, Enea AZS Politechniki Poznań (mecz zielono-białych z tym rywalem zaplanowano na 16 września o godz. 20), 1KS Ślęzy Wrocław (17 września, godz. 17) oraz SKK Polonii Warszawa (18 września, godz. 12.30).

Kolejny etap to dwumecz w Grecji z Olympiacosem S.F.P. w dniach 26-27 września. Dwie ostatnie gry przedsezonowe to starcia z Polonią i Ślęza na turnieju we Wrocławiu w dniach 30 września – 1 października (lublinianki nie zagrają tam z KS Basket 25 Sp. z o.o. Bydgoszcz, bo zmierzą się z tą ekipą na inaugurację sezonu w Energa Basket Lidze Kobiet).

Dla podopiecznych Krzysztofa Szewczyka zmagania w polskiej ekstraklasie rozpoczną się 8 października. Pierwszy raz przed własną publicznością zagrają tydzień później, a ich przeciwnikiem będzie PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski. Natomiast 27 października zielono-białe czeka przetarcie w EuroCup – w Grecji zmierzą się z Panathinaikosem Ateny.