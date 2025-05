Nowa marka w centrum handlowym. Szykują "powitalne rabaty"

Zaplanowane na 14 maja otwarcie sklepu Rituals Cosmetics zapowiadano już w marcu. Nic się od tamtej pory nie zmieniło. Salon z kosmetykami zapachowymi dla kobiet i mężczyzn zostanie otwarty w najbliższą środę. Dla pierwszych klientów przewidziano upominki i rabaty na powitanie.

Rituals Cosmetics to firma, która w powstała ćwierć wieku temu w Amsterdamie. Od tamtej pory z roku na rok zdobywała popularność w kolejnych krajach. Teraz jest obecna już w 36. Ma swoje butiki w wielu lokalizacjach, m.in. Frankfurcie, Antwerpii, Barcelonie i Paryżu. Obecna jest również w wielu polskich centrach handlowych, a pierwszy stacjonarny sklep w Polsce został otwarty w sierpniu 2021 r. w Westfield Arkadia w Warszawie. Od środy kolejnym miastem, gdzie będzie można kupić kosmetyki Rituals będzie Zamość.

Galeria Twierdza jest największym centrum handlowym w dawnym województwie zamojskim. Została otwarta w maju 2011 roku. Jest usytuowana przy ulicy Przemysłowej 10. Mieści dziesiątki sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych.

W ofercie ma produkty wielu znanych sieci, m.in. Media Markt, Reserved, Cropp, Sinsay, House, Mohito, Intermarche, CCC, Empik, H&M, New Yorker, Smyk, Rossman, Douglas, Home & You, Promod, Apart, Deichmann, Ochnik, Wojas, Gino Rossi, Triumph, Pawo, TXM, Pepco.