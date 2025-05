We wtorek rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się we wtorek, z matematyki - w środę, a z j. obcego nowożytnego - w czwartek. Każdy rozpocznie się o godz. 9.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej - połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Jak poinformowała CKE, w 2025 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 354 tys. 940 uczniów z ponad 12 tys. 850 szkół. Do egzaminu zgłoszono też ponad 13 tys. 280 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 3 tys. 950 szkół.

Zgodnie z niedawną nowelizacją, tegoroczni ósmoklasiści będą mieli więcej czasu na napisanie egzaminu z każdego przedmiotu. Ministerstwo edukacji argumentuje, że zmiana pozwoli zdającym na większą swobodę w gospodarowaniu czasem podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, na ponowne zastanowienie się nad udzielonymi odpowiedziami i na dokładne sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę.

Egzamin z j. polskiego potrwa 150 minut. Czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać jednak przedłużony - w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu - o nie więcej niż 75 minut, a w przypadku uczniów – obywateli Ukrainy - o nie więcej niż 115 minut.

Ukraińscy uczniowie w tym roku są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Jeśli jednak zadeklarowali, że chcą go napisać, mogą to zrobić. Taką wolę wyraziło 5 tys. 422 uczniów.

Środowy egzamin z matematyki potrwa 125 minut (może zostać przedłużony o 65 minut), a czwartkowy - z języka obcego nowożytnego - 110 minut (może zostać przedłużony o 55 minut).