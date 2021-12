LNBA. Faworyt nie zawiódł

Ta konfrontacja była zdecydowanie najbardziej emocjonującym meczem tego weekendu w LNBA. Alco w pierwszych minutach narzuciło wysokie tempo i na początku drugiej kwarty wygrywało 22:9. Rodmos jednak się nie poddał i mozolnie niwelował straty. W efekcie w połowie czwartej kwarty przegrywał różnicą jedynie 4 pkt. Wtedy jednak o sobie dać znały większe umiejętności koszykarskie zawodników Alco, którzy opanowali sytuację i wygrali 54:49. Ojcem triumfu był Aleksander Rak. Ten były zawodnik Startu Lublin zdobył 14 kt. Warto też wyróżnić Łukasza Nortona, który do dorobku Alco dorzucił 11 „oczek”. U pokonanych na słowa uznania zasługuje Oleg Zamakhov, który zapisał na swoim koncie 11 pkt.

Kolejne zwycięstwo odniósł zespół Migel Brothers, który pokonał 79:59 Folpak GDL Ballers. Beniaminek zaskoczył faworyta w pierwszej kwarcie i po 7 min prowadził 17:13. Kolejną kwartę jednak przegrał 24:9, co praktycznie zamknęło emocje w tym meczu. Folpak GDL starał się jeszcze gonić przeciwnika, ale zawodnicy Migel Brothers kontrolowali sytuację i dowieźli spokojnie pewne zwycięstwo. W ich szeregach wyróżnił się Łukasz Jagoda. Ten gracz z ekstraklasową przeszłością zdobył aż 27 pkt. Dzielnie wspierał go Dominik Gorgol, który dołożył 12 pkt. U pokonanych wyróżnił się Dariusz Szewczyk, autor 18 „oczek”. (kk)

Konferencja A: 12 Małp – Matematyka 53:75 * Folpak GDL Ballers – Migel Brothers 59:79 * KSC Rodmos – Alco 49:54 * Symbit – Alpaca Alfachem Team 74:47.

Symbit 8 15 520:373 Alco 8 14 483:421 Migel 8 13 486:419 Matematyka 7 11 409:382 Rodmos 8 11 438:446 Alpaca 8 11 412:513 Folpak 7 9 374:429 12 Małp 8 9 356:495

Konferencja B: Cansped – Basketball Fever 37:56 * The Reds Iglo-Klima – AT Vision 61:44 * Bad Boyz – Piąty Faul 50:56 * Kanina – Tłoki 32:43 * HoopLife U19 – Patobasket 38:59.

Patobasket 8 15 423:317 Tłoki 7 13 374:265 Fever 7 12 342:324 Devils 7 12 319:353 Piąty Faul 7 11 378:350 Kanina 8 11 373:386 The Reds 7 11 357:382 HoopLife 7 10 314:344 AT Vision 7 9 294:385 Bad Boyz 7 8 331;366 Cansped 8 8 324:457

Konferencja C: HoopLife U18 Naborowa – Comao Sportowe Puławy 16:84 * Da GG – The Shooters 62:49 * HoopLife U16- 51ers 41:62 * Richmond – Mavericks Team 60:64* Cukropol Pszczółka II – Dom Plus 37:41.